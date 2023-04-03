Из-за масштабного ремонта сетей дома курганцев топит канализация

На запах жалуются жильцы домов, расположенных возле улицы Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в доме на ул. Рихарда Зорге, 56 с начала года периодически происходят порывы канализации, из-за чего ее запах распространяется до последнего этажа. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. В управкомпании «Мастер», к которой относится дом, URA.RU объяснили, что проблема возникает из-за ремонта коллектора, и с ней сталкиваются жители и других домов.

«После начала ремонта сетей на улице Коли Мяготина в доме на Зорге, 56 примерно с Нового года раз в две-три недели происходят порывы канализации. Об этом свидетельствует запах в первом и втором подъездах, который чувствует даже в квартирах на пятом этаже», — рассказала горожанка.

Она отметила, что во время порывов представители управкомпании «Мастер» только откачивают воду, без ремонта трубы. В приемной жительнице дома объясняли, что в подвале скапливаются грунтовые воды. Она в этом сомневается, так как считает, что от скопления грунтовых вод по подъезду не разносился бы запах канализации.

«Запах канализации есть во всех домах, прилегающих к ул. Коли Мяготина, в связи с ремонтом канализационного коллектора. Мы знаем эту проблему. Из-за коллектора там часто возникают подпоры колодцев», — объяснили URA.RU в УК «Мастер». В компании отметили, что во время подпоров отправляют заявки в компанию «Водный Союз» для устранения этих ситуаций.

В компании объяснили, что на участке ул. К. Мяготина установлены временные перекачивающие станции, которые обеспечивают штатное прохождение стоков в данном районе. «Все заявки по поводу возникновения подпоров на канализационных сетях выполняются своевременно и в полном объеме. В 2023 году было принято две заявки на устранение подпоров по адресу: ул. Зорге, 56 — 24 января и 20 февраля. Обе они были отработаны в день поступления», — объяснили URA.RU в «Водном Союзе». Представители компании добавили, что за содержание подвалов отвечают собственники помещения, а за состояние внутренних коммуникаций — управкомпания.