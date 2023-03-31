Алексей Текслер пообещал отремонтировать в Челябинске 40 тысяч километров дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор области Алексей Текслер 31 марта анонсировал для Челябинска глобальный проект по модернизации дорог, превосходящий по своим масштабам «Дорожную революцию» десятилетней давности. Об этом глава региона заявил в ходе инспекции по проблемным дорогам, окрестив новый проект «Дорожным рывком», передает корреспондент URA.RU.

«Начинается дорожный сезон и в Челябинске будет „Дорожный рывок“. Мы планируем только в областном центре уложить порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна, это более 40 километров. Для понимания масштабов, десять лет назад, когда расширяли дороги, было сделано значительно меньше», — заявил Текслер.

Губернатор также похвалил жителей, которые откликнулись на его просьбы и жаловались ему на конкретные проблемные участки. Он отметил, что от земляков поступило очень много жалоб.

«Параллельно с „Дорожным рывком“ мы отремонтируем значительную часть трамвайного полотна и контактной сети для троллейбусов. Для Челябинска было приобретено более 70 единиц новых трамваев и 168 новых троллейбусов, 90 новых автобусов», — добавил Текслер.