На Радищева столкнулись трамвай и внедорожник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки, следует из информации на Яндекс. Картах.

Авария произошла возле Радищева, 51 на перекрестке с Московской. Внедорожник врезался в трамвай №2, сообщил URA.RU читатель. Согласно данным Яндекс. Карт, на Радищева от Добролюбова до Московской в сторону Ивановского кладбища образовалась 10-балльная пробка. В целом же дорожная ситуация в городе на момент публикации новости оценивается сервисом в шесть баллов.

Машина и трамвай не поделили дорогу Фото: читатель URA.RU