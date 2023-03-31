В центре Екатеринбурга автомобилисты встали в пробку из-за ДТП. Фото

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Автомобильное движение, спецтранспорт и пробки в столице. Москва, машины, пробка, скорость, трафик, ночь, москва, машина
На Радищева столкнулись трамвай и внедорожник Фото:

На перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки, следует из информации на Яндекс. Картах.

Авария произошла возле Радищева, 51 на перекрестке с Московской. Внедорожник врезался в трамвай №2, сообщил URA.RU читатель. Согласно данным Яндекс. Карт, на Радищева от Добролюбова до Московской в сторону Ивановского кладбища образовалась 10-балльная пробка. В целом же дорожная ситуация в городе на момент публикации новости оценивается сервисом в шесть баллов.

Машина и трамвай не поделили дорогу
Машина и трамвай не поделили дорогу
Фото:
Сложная дорожная ситуация наблюдается не только на Радищева, но и на Куйбышева
Сложная дорожная ситуация наблюдается не только на Радищева, но и на Куйбышева

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На перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки, следует из информации на Яндекс. Картах. Авария произошла возле Радищева, 51 на перекрестке с Московской. Внедорожник врезался в трамвай №2, сообщил URA.RU читатель. Согласно данным Яндекс. Карт, на Радищева от Добролюбова до Московской в сторону Ивановского кладбища образовалась 10-балльная пробка. В целом же дорожная ситуация в городе на момент публикации новости оценивается сервисом в шесть баллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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