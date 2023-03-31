Мэра Екатеринбурга разгневало скандальное голосование о новой схеме выборов

31 марта 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Оппозиция утверждает, что итоги голосования могли быть сфальсифицированы (впрочем, доказательств пока нет) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов якобы остался недоволен итогами общественных слушаний по новой схеме выборов. Сразу после заседания, где перевес в пользу администрации составил всего пять голосов (это дало оппонентам повод говорить о махинациях), мэр, в пятницу работавший в Санкт-Петербурге, на эмоциях звонил некоторым своим ответственным подчиненным, рассказал источник URA.RU. Не раскрывая сути претензий, собеседник утверждает, что звонки были как минимум вице-мэру Марине Фадеевой (управделами) и первому замглавы Игорю Сутягину (председатель оргкомитета слушаний). «Настроение Фадеевой [после этого] заметно ухудшилось», — заявил источник. Получить комментарий самой Фадеевой в пятницу вечером не удалось. Ее подчиненный на условиях анонимности подтвердил, что звонок был, но уточнил, что претензий, по его данным, на самом деле не звучало: «Это нелогично — ведь итоговый результат положительный для администрации». Новость по теме Голосование о новой схеме выборов в Екатеринбурге закончилось скандалом: чиновников ждет суд А Сутягин сказал корреспонденту, что гневных звонков от шефа не получал. Третий источник, подтверждая, что звонок Сутягину был и что его разговор с Орловым действительно мог проходить при свидетелях (в отличие от Фадеевой), предложил «дождаться следующей недели», когда Орлов вернется в город. Как писало URA.RU, на общественные слушания заявились 917 человек, их с трудом уместили в двух залах. По слухам, это следствие мобилизации как стороны чиновников, так и со стороны оппозиции, которой новая схема невыгодна. Она предполагает увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Также поправки, инициированные Орловым, содержат пункт о том, что у спикера думы будет не один заместитель, как сейчас, а несколько. За документ в итоге проголосовали 442 человека, против — 423, еще 14 воздержались, 38 по каким-то причинам человек не голосовали (говорят, они вообще ушли, получив деньги сразу после регистрации). Оппозиция победила в одном из двух залов — малом (и утверждает, что перевеса там хватало и для общей победы). Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев заявил URA.RU, что намерен обратиться в суд, поскольку, по его убеждению, в действительности чиновники должны были считать большинство не от числа проголосовавших, а от числа зарегистрированных. То есть для победы было нужно 459 голосов. Впрочем, итоги слушаний не являются обязательными для гордумы — то есть 11 апреля депутаты могут проголосовать иначе. Орлову необходимо 24 голоса. В ближайшие дни он проведет серию встреч, чтобы исключить разногласия хотя бы внутри фракции «Единой России». Многих депутатов-противников реформы координирует спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова), которого Орлов хочет сместить. По одной из версий, часть мобилизованных на слушания «противников» поправок была как раз от Володина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов якобы остался недоволен итогами общественных слушаний по новой схеме выборов. Сразу после заседания, где перевес в пользу администрации составил всего пять голосов (это дало оппонентам повод говорить о махинациях), мэр, в пятницу работавший в Санкт-Петербурге, на эмоциях звонил некоторым своим ответственным подчиненным, рассказал источник URA.RU. Не раскрывая сути претензий, собеседник утверждает, что звонки были как минимум вице-мэру Марине Фадеевой (управделами) и первому замглавы Игорю Сутягину (председатель оргкомитета слушаний). «Настроение Фадеевой [после этого] заметно ухудшилось», — заявил источник. Получить комментарий самой Фадеевой в пятницу вечером не удалось. Ее подчиненный на условиях анонимности подтвердил, что звонок был, но уточнил, что претензий, по его данным, на самом деле не звучало: «Это нелогично — ведь итоговый результат положительный для администрации». А Сутягин сказал корреспонденту, что гневных звонков от шефа не получал. Третий источник, подтверждая, что звонок Сутягину был и что его разговор с Орловым действительно мог проходить при свидетелях (в отличие от Фадеевой), предложил «дождаться следующей недели», когда Орлов вернется в город. Как писало URA.RU, на общественные слушания заявились 917 человек, их с трудом уместили в двух залах. По слухам, это следствие мобилизации как стороны чиновников, так и со стороны оппозиции, которой новая схема невыгодна. Она предполагает увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Также поправки, инициированные Орловым, содержат пункт о том, что у спикера думы будет не один заместитель, как сейчас, а несколько. За документ в итоге проголосовали 442 человека, против — 423, еще 14 воздержались, 38 по каким-то причинам человек не голосовали (говорят, они вообще ушли, получив деньги сразу после регистрации). Оппозиция победила в одном из двух залов — малом (и утверждает, что перевеса там хватало и для общей победы). Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев заявил URA.RU, что намерен обратиться в суд, поскольку, по его убеждению, в действительности чиновники должны были считать большинство не от числа проголосовавших, а от числа зарегистрированных. То есть для победы было нужно 459 голосов. Впрочем, итоги слушаний не являются обязательными для гордумы — то есть 11 апреля депутаты могут проголосовать иначе. Орлову необходимо 24 голоса. В ближайшие дни он проведет серию встреч, чтобы исключить разногласия хотя бы внутри фракции «Единой России». Многих депутатов-противников реформы координирует спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова), которого Орлов хочет сместить. По одной из версий, часть мобилизованных на слушания «противников» поправок была как раз от Володина.