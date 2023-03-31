Тюменцам предлагают заработать на строительстве АЭС в Турции

01 апреля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предоставят проживание в общежитии Турции, трехразовое питание и спецодежду Фото: Нина Калинина © URA.RU Тюменских сварщиков приглашают на работу в Турцию. За участие в строительстве АЭС сотрудникам готовы платить до 140 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito. «На строительство объекта в Турецкой республике (АЭС Аккую) требуются электрогазосварщики. Обязанности: сварка металлоконструкций. Место работы: город Мерсин (Турецкая республика). Зарплата: от 125 до 140 тысяч рублей», — сообщается в вакансии. Работать придется шесть дней в неделю по 8,5 часов в сутки. На должность рассмотрят кандидатов с опытом работы и действующим загранпаспортом. Отправка в Турцию будет происходить из Соснового Бора (Ленинградская область). За счет работодателя сотрудникам предоставят проживание в общежитии, трехразовое питание, спецодежду и инструменты. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать хостес в ночных клубах Турции. Сотрудникам готовы платить свыше 220 000 рублей.

Тюменских сварщиков приглашают на работу в Турцию. За участие в строительстве АЭС сотрудникам готовы платить до 140 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito. «На строительство объекта в Турецкой республике (АЭС Аккую) требуются электрогазосварщики. Обязанности: сварка металлоконструкций. Место работы: город Мерсин (Турецкая республика). Зарплата: от 125 до 140 тысяч рублей», — сообщается в вакансии. Работать придется шесть дней в неделю по 8,5 часов в сутки. На должность рассмотрят кандидатов с опытом работы и действующим загранпаспортом. Отправка в Турцию будет происходить из Соснового Бора (Ленинградская область). За счет работодателя сотрудникам предоставят проживание в общежитии, трехразовое питание, спецодежду и инструменты. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать хостес в ночных клубах Турции. Сотрудникам готовы платить свыше 220 000 рублей.