В Магнитогорске кондуктор трамвая высадила ребенка, забывшего справку

Девочка шла четыре остановки пешком (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области кондуктор трамвая №17 высадил девочку, которая забыла справку, предоставляющую право проезда со скидкой. Об этом рассказала мама ребенка в соцсетях.

«Сегодня в 21.00 кондуктор трамвая №17 высадила моего ребенка, видите ли, она справку забыла в другом кармане. Дочь четыре остановки прошагала пешком. А если бы что-то случилось?», рассказывает на условиях анонимности мама девочки в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения уточнила, что у нее есть еще один маленький ребенок, поэтому она не смогла встретить дочь из кружка. Она намерена разобраться в ситуации с руководством трамвайного депо.

Ранее стало известно о том, что Следственный отдел СК по Копейску начал проверку по факту публикации в URA.RU информации о водителе маршрутки, который высадил ребенка, потерявшего деньги на проезд. Мать мальчика пыталась договориться о дистанционной оплате, но водитель не стал ее слушать.