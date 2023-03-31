Депутат заксобрания ЯНАО пообещал помочь женам военнослужащих

Депутат пообещал и дальше поддерживать связь с семьями военнослужащих и помогать им Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя, пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня в рамках рабочей поездки встретился с женами наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Женщины просили о содействии в установке входной и межкомнатной дверей в квартирах. Пообещал выполнить просьбу заявительниц в кротчайший срок», — говорится в сообщении.

Ситников уточнил, что вопрос уже проработан с коллегами-однопартийцами. В ближайшее время будет приобретено все необходимое, и двери установят.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обратился к региональным парламентариям и аппарату заксобрания с просьбой перевести средства на счет Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» для оказания помощи семьям мобилизованных и участникам СВО. Средства носят характер добровольных пожертвований.