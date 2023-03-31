31 марта 2023
30 марта 2023
29 марта 2023

Депутат заксобрания ЯНАО пообещал помочь женам военнослужащих

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы
Депутат пообещал и дальше поддерживать связь с семьями военнослужащих и помогать им Фото:

Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя, пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня в рамках рабочей поездки встретился с женами наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Женщины просили о содействии в установке входной и межкомнатной дверей в квартирах. Пообещал выполнить просьбу заявительниц в кротчайший срок», — говорится в сообщении.

Ситников уточнил, что вопрос уже проработан с коллегами-однопартийцами. В ближайшее время будет приобретено все необходимое, и двери установят.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обратился к региональным парламентариям и аппарату заксобрания с просьбой перевести средства на счет Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» для оказания помощи семьям мобилизованных и участникам СВО. Средства носят характер добровольных пожертвований.

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Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя, пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня в рамках рабочей поездки встретился с женами наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Женщины просили о содействии в установке входной и межкомнатной дверей в квартирах. Пообещал выполнить просьбу заявительниц в кротчайший срок», — говорится в сообщении. Ситников уточнил, что вопрос уже проработан с коллегами-однопартийцами. В ближайшее время будет приобретено все необходимое, и двери установят. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обратился к региональным парламентариям и аппарату заксобрания с просьбой перевести средства на счет Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» для оказания помощи семьям мобилизованных и участникам СВО. Средства носят характер добровольных пожертвований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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