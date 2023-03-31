Авария произошла 31 марта в режевском микрорайоне Быстринский
В Реже (Свердловская область) 31 марта произошло аварийное отключение водоснабжения из-за въехавшего в опору линии электропередач автомобиля. Об этом сообщили в городской администрации.
«Из-за ДТП в городе экстренно отключили водоснабжение. Следствием происшествия стал резкий скачок напряжения, и далее — остановка насосов на водоводах, снабжающих город», — пишет пресс-служба администрации Режа в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло в микрорайоне Быстринский.
Восстановительные работы велись в экстренно режиме, отметили в администрации Режа. Уже к 18:30 водоснабжение в городе удалось восстановить.
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