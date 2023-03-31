В Тюменской области на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 475 квадратных метра. Стоимость дома составляет 80 миллионов рублей (около 1,03 миллиона долларов по курсу Центробанка РФ). Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи».
«Продается двухэтажный коттедж общей площадью 475 квадратных метра на участке 36,4 соток расположенный в статусном поселке Московский, в 10 минутах езды от Тюмени. Есть баня, хамам с комнатой отдыха. Цена — 80 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.
На территории участка также есть беседка, закрытая мангальная зона и гараж, рассчитанный на две машины. В коттедже есть домашний кинотеатр и спортзал, внутри выполнен современный ремонт. Как добавил хозяин, на улице, где расположен дом, проживают только «солидные» соседи.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени коттедж продают за 80 миллионов рублей. В доме есть собственный бассейн с сауной.
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