Тюменец продает двухэтажный коттедж с хамамом за миллион долларов. Фото

01 апреля 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

В доме есть собственная сауна и хамам Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 475 квадратных метра. Стоимость дома составляет 80 миллионов рублей (около 1,03 миллиона долларов по курсу Центробанка РФ). Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается двухэтажный коттедж общей площадью 475 квадратных метра на участке 36,4 соток расположенный в статусном поселке Московский, в 10 минутах езды от Тюмени. Есть баня, хамам с комнатой отдыха. Цена — 80 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка также есть беседка, закрытая мангальная зона и гараж, рассчитанный на две машины. В коттедже есть домашний кинотеатр и спортзал, внутри выполнен современный ремонт. Как добавил хозяин, на улице, где расположен дом, проживают только «солидные» соседи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени коттедж продают за 80 миллионов рублей. В доме есть собственный бассейн с сауной.

В Тюменской области на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 475 квадратных метра. Стоимость дома составляет 80 миллионов рублей (около 1,03 миллиона долларов по курсу Центробанка РФ). Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается двухэтажный коттедж общей площадью 475 квадратных метра на участке 36,4 соток расположенный в статусном поселке Московский, в 10 минутах езды от Тюмени. Есть баня, хамам с комнатой отдыха. Цена — 80 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка также есть беседка, закрытая мангальная зона и гараж, рассчитанный на две машины. В коттедже есть домашний кинотеатр и спортзал, внутри выполнен современный ремонт. Как добавил хозяин, на улице, где расположен дом, проживают только «солидные» соседи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени коттедж продают за 80 миллионов рублей. В доме есть собственный бассейн с сауной.