Жители столицы ХМАО в июне предпочитают отдыхать в Сочи

Большая часть жителей Ханты-Мансийска в первый летний месяц планирует отдых в Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«В июне жители Ханты-Мансийска хотели бы отправиться в Сочи: на курортный город приходится 21,8% поисковых авиазапросов. Стоимость билетов в первый летний месяц начинается от 10 000 рублей», — сообщили в OneTwoTrip.
На втором месте по популярности оказалась Москва (доля города — 11,2%). В столицу России можно улететь за 7000 рублей. На третьем — Уфа (доля города — 9,4%) и стоимость перелета начинается от 3300 рублей. Также в пятерку входят Санкт-Петербург (6,8%, от 11000 рублей) и Екатеринбург (4,8%, от 2200 рублей). Аналитики сервиса отметили, что в списке востребованных направлений оказались также Казань, Махачкала, Баку, Тюмень и Минеральные Воды.
Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, перелет в одну сторону в период майских праздников обойдется порядка 3000 рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.