Жители столицы ХМАО в июне предпочитают отдыхать в Сочи

OneTwoTrip: жители Ханты-Мансийска в июне планируют отдыхать в Сочи

01 апреля 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

На курортный город приходится более 20% всех бронирований сервиса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Большая часть жителей Ханты-Мансийска в первый летний месяц планирует отдых в Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «В июне жители Ханты-Мансийска хотели бы отправиться в Сочи: на курортный город приходится 21,8% поисковых авиазапросов. Стоимость билетов в первый летний месяц начинается от 10 000 рублей», — сообщили в OneTwoTrip. На втором месте по популярности оказалась Москва (доля города — 11,2%). В столицу России можно улететь за 7000 рублей. На третьем — Уфа (доля города — 9,4%) и стоимость перелета начинается от 3300 рублей. Также в пятерку входят Санкт-Петербург (6,8%, от 11000 рублей) и Екатеринбург (4,8%, от 2200 рублей). Аналитики сервиса отметили, что в списке востребованных направлений оказались также Казань, Махачкала, Баку, Тюмень и Минеральные Воды. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, перелет в одну сторону в период майских праздников обойдется порядка 3000 рублей.

Большая часть жителей Ханты-Мансийска в первый летний месяц планирует отдых в Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «В июне жители Ханты-Мансийска хотели бы отправиться в Сочи: на курортный город приходится 21,8% поисковых авиазапросов. Стоимость билетов в первый летний месяц начинается от 10 000 рублей», — сообщили в OneTwoTrip. На втором месте по популярности оказалась Москва (доля города — 11,2%). В столицу России можно улететь за 7000 рублей. На третьем — Уфа (доля города — 9,4%) и стоимость перелета начинается от 3300 рублей. Также в пятерку входят Санкт-Петербург (6,8%, от 11000 рублей) и Екатеринбург (4,8%, от 2200 рублей). Аналитики сервиса отметили, что в списке востребованных направлений оказались также Казань, Махачкала, Баку, Тюмень и Минеральные Воды. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, перелет в одну сторону в период майских праздников обойдется порядка 3000 рублей.