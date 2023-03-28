Аналитики рассказали, где жители Ханты-Мансийска планирует провести майские праздники

OneTwoTrip: треть жителей Ханты-Мансийска решила провести майские праздники в Екатеринбурге

29 марта 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Больше всего перелетов забронировано в Екатеринбург Фото: Сергей Русанов © URA.RU Треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «По данным авиабронирований на период с 28 апреля по 14 мая, жители Ханты-Мансийска планируют посетить Екатеринбург. На столицу Урала приходится 31,6% заказов на майские праздники, а перелет в одну сторону стоит порядка 3 000 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip. На втором месте — Уфа. Ее для отдыха предпочли 15,8% жителей югорской столицы и добраться до нее можно примерно за 5 000 рублей. В Москву планирует отправиться 10,9% жителей Ханты-Мансийска. Средняя стоимость билета 6 500 рублей. Замыкают пятерку Минеральные Воды (10,7%, около 10 000 рублей) и Калининград (10,4%, 10 500 рублей). Ранее URA.RU сообщало, что в апреле самыми дорогими авианаправлениями из Сургута стали Махачкала и Сочи. По данным сервиса Aviasales средний чек поездки в Махачкалу в обе стороны — 21 300 рублей, Сочи — 21 200 рублей.

Треть жителей Ханты-Мансийска в период с 28 апреля по 14 мая планируют посетить столицу Урала — Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «По данным авиабронирований на период с 28 апреля по 14 мая, жители Ханты-Мансийска планируют посетить Екатеринбург. На столицу Урала приходится 31,6% заказов на майские праздники, а перелет в одну сторону стоит порядка 3 000 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip. На втором месте — Уфа. Ее для отдыха предпочли 15,8% жителей югорской столицы и добраться до нее можно примерно за 5 000 рублей. В Москву планирует отправиться 10,9% жителей Ханты-Мансийска. Средняя стоимость билета 6 500 рублей. Замыкают пятерку Минеральные Воды (10,7%, около 10 000 рублей) и Калининград (10,4%, 10 500 рублей). Ранее URA.RU сообщало, что в апреле самыми дорогими авианаправлениями из Сургута стали Махачкала и Сочи. По данным сервиса Aviasales средний чек поездки в Махачкалу в обе стороны — 21 300 рублей, Сочи — 21 200 рублей.