Пермякам рассказали, где попробовать финский рыбный пирог и пончики с креветкой

В центре Перми открылось кафе в скандинавском стиле

Ассортимент меню нового кафе будет расширяться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми заработало кафе, где гостям предлагают попробовать финский рыбный пирог и пончики с креветкой. Об этом рассказал один из владельцев заведения Владислав Юдин. При разработке меню и стиля подачи блюд авторы ориентировались на традиции Дании, Норвегии и Швеции.

«В приготовлении блюд повара используются знакомые пермякам продукты — сметану, рыжики и бруснику. Титульные блюда заведения представлены финским рыбным пирогом, пончиками с креветкой и сморребродами (открытыми бутербродами из ржаного хлеба). Также в меню представлены супы, горячее и десерты. Скандинавский стиль обыгран и в подаче», — поясняет Владислав Юдин в беседе с Business Class.

Кафе расположилось в ЖК «Солнечный город» по улице Николая Островского, 93д. В будущем меню заведения планируют расширить, должны появиться барная карта и сезонные предложения для посетителей. На сегодняшний день средний чек составляет 1200 рублей.

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