31 марта 2023

Пермякам рассказали, где попробовать финский рыбный пирог и пончики с креветкой

В центре Перми открылось кафе в скандинавском стиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Весеннее меню в кафе "Пряности". Екатеринбург, сковорода, еда, мясо
Ассортимент меню нового кафе будет расширяться Фото:

В Перми заработало кафе, где гостям предлагают попробовать финский рыбный пирог и пончики с креветкой. Об этом рассказал один из владельцев заведения Владислав Юдин. При разработке меню и стиля подачи блюд авторы ориентировались на традиции Дании, Норвегии и Швеции.

«В приготовлении блюд повара используются знакомые пермякам продукты — сметану, рыжики и бруснику. Титульные блюда заведения представлены финским рыбным пирогом, пончиками с креветкой и сморребродами (открытыми бутербродами из ржаного хлеба). Также в меню представлены супы, горячее и десерты. Скандинавский стиль обыгран и в подаче», — поясняет Владислав Юдин в беседе с Business Class.

Кафе расположилось в ЖК «Солнечный город» по улице Николая Островского, 93д. В будущем меню заведения планируют расширить, должны появиться барная карта и сезонные предложения для посетителей. На сегодняшний день средний чек составляет 1200 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми появился новый вид фастфуда — булочки бриошь с начинкой. Кафе Peekaboo открылось по адресу: улица Краснофлотская, 15.

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В Перми заработало кафе, где гостям предлагают попробовать финский рыбный пирог и пончики с креветкой. Об этом рассказал один из владельцев заведения Владислав Юдин. При разработке меню и стиля подачи блюд авторы ориентировались на традиции Дании, Норвегии и Швеции. «В приготовлении блюд повара используются знакомые пермякам продукты — сметану, рыжики и бруснику. Титульные блюда заведения представлены финским рыбным пирогом, пончиками с креветкой и сморребродами (открытыми бутербродами из ржаного хлеба). Также в меню представлены супы, горячее и десерты. Скандинавский стиль обыгран и в подаче», — поясняет Владислав Юдин в беседе с Business Class. Кафе расположилось в ЖК «Солнечный город» по улице Николая Островского, 93д. В будущем меню заведения планируют расширить, должны появиться барная карта и сезонные предложения для посетителей. На сегодняшний день средний чек составляет 1200 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми появился новый вид фастфуда — булочки бриошь с начинкой. Кафе Peekaboo открылось по адресу: улица Краснофлотская, 15.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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