Россиянам назвали вакансии с зарплатой до 700 тысяч рублей

Зарплата.ру: специалист по продажам премиальных авто будет получать до 700 тысяч рублей

01 апреля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

В «Зарплата.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в России Фото: Анна Майорова © URA.RU В России специалисту по продаже премиальных марок автомобилей, а также управляющему бутиками французского бренда одежды в Москве готовы платить 500—700 тысяч рублей. Об этом говорится в подборке вакансий от «Зарплата.ру». «До 700 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто. <…> Работодатель готов обучить сотрудника, а также платить высокий процент с продаж», — передает ТАСС со ссылкой на исследование. Уточняется, что в обязанности продавца авто входят обработка входящих звонков, ведение базы управления взаимоотношениями с клиентами (CMR), работа с клиентами, а также заключение договоров. Зарплата до 500 тысяч рублей полагается управляющему бутиками французского бренда женской одежды, расположенными в российской столице. Сотруднику на этой должности предстоит разрабатывать программу лояльности для покупателей, управлять персоналом, а также увеличивать число розничных продаж. Однако для трудоустройства необходим соответствующий опыт работы. Среди высокооплачиваемых вакансий есть и разработчик в компанию (уровня middle или senior), занимающуюся созданием мобильных предложений. На этой должности сотрудник будет работать удаленно и получать зарплату в размере до 390 тысяч рублей. Ранее были перечислены самые высокооплачиваемые специальности в России. Среди них такие профессии, как механик, инженер и программист. В этих сферах россияне могут зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц, пишут «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России специалисту по продаже премиальных марок автомобилей, а также управляющему бутиками французского бренда одежды в Москве готовы платить 500—700 тысяч рублей. Об этом говорится в подборке вакансий от «Зарплата.ру». «До 700 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто. <…> Работодатель готов обучить сотрудника, а также платить высокий процент с продаж», — передает ТАСС со ссылкой на исследование. Уточняется, что в обязанности продавца авто входят обработка входящих звонков, ведение базы управления взаимоотношениями с клиентами (CMR), работа с клиентами, а также заключение договоров. Зарплата до 500 тысяч рублей полагается управляющему бутиками французского бренда женской одежды, расположенными в российской столице. Сотруднику на этой должности предстоит разрабатывать программу лояльности для покупателей, управлять персоналом, а также увеличивать число розничных продаж. Однако для трудоустройства необходим соответствующий опыт работы. Среди высокооплачиваемых вакансий есть и разработчик в компанию (уровня middle или senior), занимающуюся созданием мобильных предложений. На этой должности сотрудник будет работать удаленно и получать зарплату в размере до 390 тысяч рублей. Ранее были перечислены самые высокооплачиваемые специальности в России. Среди них такие профессии, как механик, инженер и программист. В этих сферах россияне могут зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц, пишут «Дни.ру».