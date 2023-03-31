В Новосибирской области автобус опрокинулся в кювет

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие
В Новосибирской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Причиной тому стало столкновение на трассе с внедорожником.
«Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в результате ДТП на трассе в Новосибирской области. Перед этим он столкнулся с внедорожником», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Уточняется, что в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. На место аварии едут экстренные службы.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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