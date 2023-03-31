В Новосибирской области автобус опрокинулся в кювет

01 апреля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новосибирской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Причиной тому стало столкновение на трассе с внедорожником. «Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в результате ДТП на трассе в Новосибирской области. Перед этим он столкнулся с внедорожником», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Уточняется, что в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. На место аварии едут экстренные службы. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Новосибирской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Причиной тому стало столкновение на трассе с внедорожником. «Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в результате ДТП на трассе в Новосибирской области. Перед этим он столкнулся с внедорожником», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Уточняется, что в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. На место аварии едут экстренные службы. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.