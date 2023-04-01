Все депутаты Госдумы подали декларации о доходах

Все депутаты Госдумы предоставили декларации о своих доходах, до 1 мая они должны будут исправить ошибки. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы, отвечающей за эту сферу, Отари Аршба.
«Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили. Депутаты, у которых в представленных сведениях были неточности и ошибки, вправе до 1 мая текущего года представить в комиссию уточненные сведения», — сообщили в
В соответствии с новым законом парламентарии могут публиковать анонимные декларации о доходах. Президент РФ Владимир Путин уже отчитался о доходах, сообщает агентство Nation News. Публиковать его декларацию и сведения о доходах сотрудников администрации президента не планируется. Непредоставление информации о доходах и имуществе может повлечь увольнение с муниципальной должности, передает РАПСИ.
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