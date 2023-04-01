Все депутаты Госдумы подали декларации о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Депутаты могут не раскрывать свои доходы публично Фото:

Все депутаты Госдумы предоставили декларации о своих доходах, до 1 мая они должны будут исправить ошибки. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы, отвечающей за эту сферу, Отари Аршба.

«Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили. Депутаты, у которых в представленных сведениях были неточности и ошибки, вправе до 1 мая текущего года представить в комиссию уточненные сведения», — сообщили в Госдуме.

В соответствии с новым законом парламентарии могут публиковать анонимные декларации о доходах. Президент РФ Владимир Путин уже отчитался о доходах, сообщает агентство Nation News. Публиковать его декларацию и сведения о доходах сотрудников администрации президента не планируется. Непредоставление информации о доходах и имуществе может повлечь увольнение с муниципальной должности, передает РАПСИ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Все депутаты Госдумы предоставили декларации о своих доходах, до 1 мая они должны будут исправить ошибки. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы, отвечающей за эту сферу, Отари Аршба. «Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили. Депутаты, у которых в представленных сведениях были неточности и ошибки, вправе до 1 мая текущего года представить в комиссию уточненные сведения», — сообщили в Госдуме. В соответствии с новым законом парламентарии могут публиковать анонимные декларации о доходах. Президент РФ Владимир Путин уже отчитался о доходах, сообщает агентство Nation News. Публиковать его декларацию и сведения о доходах сотрудников администрации президента не планируется. Непредоставление информации о доходах и имуществе может повлечь увольнение с муниципальной должности, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...