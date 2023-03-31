В городе ХМАО изменили программу празднования Дня Победы из-за жалоб жителей

Программу праздника изменили из-за жалоб горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лангепасе (ХМАО) в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Как сообщили в городской администрации, сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади.

«В последние годы вопрос недостаточной вместимости сквера Памяти, где 9 мая традиционно проходит митинг, поднимался неоднократно. В социальных сетях горожане активно обсуждали практику внедрения пригласительных билетов и то, что многие лангепасцы из-за этого остаются за пределами ограждений, не имея возможности наблюдать за ходом мероприятия. Именно поэтому в нынешнем году администрация города решила изменить формат празднования Дня Победы», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

От общего митинга в сквере решено отказаться. В 10:00 к памятнику Воину-освободителю возложат цветы мэр Лангепаса и ветераны. Построение Бессмертного полка начнется в 11 часов. После шествия митинг состоится на центральной площади. Позднее жителей города ждут концерт и народные гулянья.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в 2022 году мероприятия ко Дню Победы прошли оффлайн. В акции «Бессмертный полк» приняли участие 278 тысяч 421 житель округа.