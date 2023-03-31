Губернатор ХМАО рассказала о мерах поддержки бизнеса

Губернатор Комарова: в ХМАО размер компенсации бизнесу для закупки оборудования увеличится до 50%

Наталья Комарова приняла участие в Заседании Совета при полпреде Владимире Якушеве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО для предприятий до 50% увеличат размер компенсаций для закупки оборудования. О расширении мер поддержки бизнеса сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«В этом году планируем увеличить уровень компенсационных затрат на приобретение оборудования для предприятий обрабатывающего сектора промышленности — с 20 до 50% (но не более 20 миллионов рублей)», — написала Комарова в своем telegram-канале. Она отметила, что этот вопрос обсуждался на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО под председательством Владимира Якушева.

В повестке совещания также значились вопросы импортозамещения и реализации нацпроектов в регионе. «Например, на Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин. Работают над проектом российские подрядчики», — отметила губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с губернаторами обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджет на период 2023—2025 годы принят с дефицитом, но, несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены.