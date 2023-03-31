31 марта 2023

Губернатор ХМАО рассказала о мерах поддержки бизнеса

Губернатор Комарова: в ХМАО размер компенсации бизнесу для закупки оборудования увеличится до 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова приняла участие в Заседании Совета при полпреде Владимире Якушеве Фото:

В ХМАО для предприятий до 50% увеличат размер компенсаций для закупки оборудования. О расширении мер поддержки бизнеса сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«В этом году планируем увеличить уровень компенсационных затрат на приобретение оборудования для предприятий обрабатывающего сектора промышленности — с 20 до 50% (но не более 20 миллионов рублей)», — написала Комарова в своем telegram-канале. Она отметила, что этот вопрос обсуждался на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО под председательством Владимира Якушева.

В повестке совещания также значились вопросы импортозамещения и реализации нацпроектов в регионе. «Например, на Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин. Работают над проектом российские подрядчики», — отметила губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с губернаторами обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджет на период 2023—2025 годы принят с дефицитом, но, несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены.

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В ХМАО для предприятий до 50% увеличат размер компенсаций для закупки оборудования. О расширении мер поддержки бизнеса сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. «В этом году планируем увеличить уровень компенсационных затрат на приобретение оборудования для предприятий обрабатывающего сектора промышленности — с 20 до 50% (но не более 20 миллионов рублей)», — написала Комарова в своем telegram-канале. Она отметила, что этот вопрос обсуждался на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО под председательством Владимира Якушева. В повестке совещания также значились вопросы импортозамещения и реализации нацпроектов в регионе. «Например, на Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин. Работают над проектом российские подрядчики», — отметила губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с губернаторами обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджет на период 2023—2025 годы принят с дефицитом, но, несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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