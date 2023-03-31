31 марта 2023

Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела против педофила-шантажиста в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
Дело контролирует центральный аппарат СК России Фото:

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одном из детдомов Свердловской области. Об этом собщили в пресс-службе СК РФ.

«Предоставление доклада поручено исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном telegram-канале Следственного комитета России.

Ранее URA.RU сообщало о девочке-подростке из детского дома поселка Заводоуспенское (Свердловская область), которая стала жертвой неизвестного человека, заставившего ее позировать обнаженной на видео и шантажировавшим девочку, угрожая тем, что разошлет ее фото друзьям. Подробности о происшествии рассказала агентству сотрудница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая.

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одном из детдомов Свердловской области. Об этом собщили в пресс-службе СК РФ. «Предоставление доклада поручено исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном telegram-канале Следственного комитета России. Ранее URA.RU сообщало о девочке-подростке из детского дома поселка Заводоуспенское (Свердловская область), которая стала жертвой неизвестного человека, заставившего ее позировать обнаженной на видео и шантажировавшим девочку, угрожая тем, что разошлет ее фото друзьям. Подробности о происшествии рассказала агентству сотрудница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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