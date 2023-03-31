Ребенок из свердловского детдома стал жертвой педофила-шантажиста

Кто и почему обвинил главу учреждения и следователя СК в равнодушии — в материале URA.RU

31 марта 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В трудной жизненной ситуации на сторону девочки встала только Елена (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочка-подросток из детского дома поселка Заводоуспенское (Свердловская область) стала жертвой неизвестного человека, заставившего ее позировать обнаженной на видео. Шантажист разослал интимные фото школьницы одноклассникам, после чего та подверглась буллингу со стороны сверстников. Единственной защитницей ребенка оказалась сотрудница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Она рассказала URA.RU подробности и обвинила следователя СК и главу детдома в равнодушии. Елена Веселая возглавляет фонд помощи детям и опекает свердловский детский дом уже шесть лет Фото: соцсети Елены Веселой Поселок Заводоуспенское находится на окраине Свердловской области, в глуши: от Екатеринбурга до него 350 километров, а от соседней Тюмени — 110. Именно в тюменском благотворительном фонде помощи детям «Талисман детства» взяли шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних (СРЦН) «Заводоуспенский», где на данный момент живет 31 ребенок. «Мы помогаем детдому шесть лет, растим и воспитываем каждого малыша, пытаясь сделать его жизнь чуточку счастливее. Наша дружба с детьми настолько крепкая, что мы уже не представляем свою жизнь друг без друга», — рассказала Елена Веселая, директор фонда. В январе женщина заметила, что одна из воспитанниц замкнулась в себе. В переписке она открылась наставнице, что некий человек домогается ее через соцсети и заставляет позировать на камеру голой. Незнакомец шантажировал подростка тем, что разошлет ее фото друзьям. У Веселой возникли вопросы к работе следователя Фото: Сергей Русанов © URA.RU «На следующий же день я выехала в детский дом, чтобы забрать девочку и поехать в следственный комитет. К моему удивлению, директор не разделяла моего желания, опасаясь огласки. Мне пришлось пригрозить, что или мы пишем заявление на действия педофила, или я пишу заявление на директора за укрывательство преступления. Только тогда она разрешила везти девочку в СК», — продолжает Елена. Как выяснилось, кроме воспитанницы детдома от действий неизвестного пострадали еще две девочки-подростка из поселка, живущие в семьях. Когда детей привезли в Талицкий межрайонный следственный отдел СКР Свердловской области, Елену, по ее словам, ждало еще одно потрясение. «Старший следователь Денис Чазов буквально глумился над девочками и хихикал над ситуацией, в которой они оказались. Мою воспитанницу, например, он спрашивал: „где твой отец? “, „а где твоя мама?“ „алкашка, что ли?“ Отговаривал подавать заявление, говорил, что это „90% висяк“. Его издевательская манера довела девочек до слез, они были в стрессе и постоянно плакали», — вспоминает Веселая. По словам Елены, девочку стали травить в школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заявление было подано 3 февраля, однако, по мнению директора благотворительного фонда, с тех пор дело не сдвинулось с места. «Меня никто никуда не вызывал, не звонил, не опрашивал», — говорит Елена. Между тем незнакомец разослал интимные фото ребенка ученикам местной школы. И без того подавленная девочка стала жертвой буллинга. «Педофил продолжал выходить к ней на связь, всякий раз под разными именами. Угрожал, оскорблял, требовал, чтобы она вышла из детдома на улицу. Я делала скрины сообщений и все отправляла следователю Чазову. В ответ не было реакции, лишь однажды он сделал замечание о моей бестактности, что беспокою его вне рабочего времени», — продолжает Веселая. Часть этих скринов имеется в распоряжении редакции. Так, неизвестный человек требует от подростка сделать фото «грудь с лицом». «Фоткайся, или я написал, что будет с тобой потом. Тебе...... [конец]», — угрожал незнакомец. В последний раз он выходил на связь в 20-х числа марта, отправляя голосовые сообщения. Новость по теме Володин анонсировал ужесточение наказания для педофилов Опасаясь, что дело о преследовании ребенка-сироты и в самом деле превратится в «висяк», Елена Веселая написала восемь обращений в самые разные инстанции. Ее заявления отправлены на имя главного свердловского прокурора Бориса Крылова, руководителя [бывшего] свердловского СК Михаила Богинского, губернатору Евгению Куйвашеву и в министерство соцполитики региона. Ответов на них она не получила. «Директору плевать на пострадавшего от педофила ребенка, она переживает только за свою должность и как бы СМИ не узнали. Следователь не заинтересован в поимке извращенца. Ребенок не получил никакой психологической помощи ни от СК, ни от прокуратуры, ни от школы. Очень прошу вас передать это дело компетентному ответственному следователю и взять под свой контроль», — обратилась к руководителям силовых ведомств директор фонда. В случае, если никаких мер по защите прав ребенка не будет принято, Елена Веселая намерена обращаться к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову. «Я даже готова добиваться, чтобы Владимир Путин посмотрел, как живут эти дети, ненужные никому!» — написала Богинскому Веселая. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского управления СК. Там воздержались от комментария по теме. Также был направлен запрос в Департамент информационной политики региона. Ответ на него на момент публикации не поступил. Корреспондент пытался связаться с директором центра Ольгой Сорокиной, но ее не оказалось на рабочем месте. В редакцию на момент публикации никто не перезвонил. Агентство готово предоставить возможность руководству СРЦН высказать свое мнение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девочка-подросток из детского дома поселка Заводоуспенское (Свердловская область) стала жертвой неизвестного человека, заставившего ее позировать обнаженной на видео. Шантажист разослал интимные фото школьницы одноклассникам, после чего та подверглась буллингу со стороны сверстников. Единственной защитницей ребенка оказалась сотрудница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Она рассказала URA.RU подробности и обвинила следователя СК и главу детдома в равнодушии. Поселок Заводоуспенское находится на окраине Свердловской области, в глуши: от Екатеринбурга до него 350 километров, а от соседней Тюмени — 110. Именно в тюменском благотворительном фонде помощи детям «Талисман детства» взяли шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних (СРЦН) «Заводоуспенский», где на данный момент живет 31 ребенок. «Мы помогаем детдому шесть лет, растим и воспитываем каждого малыша, пытаясь сделать его жизнь чуточку счастливее. Наша дружба с детьми настолько крепкая, что мы уже не представляем свою жизнь друг без друга», — рассказала Елена Веселая, директор фонда. В январе женщина заметила, что одна из воспитанниц замкнулась в себе. В переписке она открылась наставнице, что некий человек домогается ее через соцсети и заставляет позировать на камеру голой. Незнакомец шантажировал подростка тем, что разошлет ее фото друзьям. «На следующий же день я выехала в детский дом, чтобы забрать девочку и поехать в следственный комитет. К моему удивлению, директор не разделяла моего желания, опасаясь огласки. Мне пришлось пригрозить, что или мы пишем заявление на действия педофила, или я пишу заявление на директора за укрывательство преступления. Только тогда она разрешила везти девочку в СК», — продолжает Елена. Как выяснилось, кроме воспитанницы детдома от действий неизвестного пострадали еще две девочки-подростка из поселка, живущие в семьях. Когда детей привезли в Талицкий межрайонный следственный отдел СКР Свердловской области, Елену, по ее словам, ждало еще одно потрясение. «Старший следователь Денис Чазов буквально глумился над девочками и хихикал над ситуацией, в которой они оказались. Мою воспитанницу, например, он спрашивал: „где твой отец? “, „а где твоя мама?“ „алкашка, что ли?“ Отговаривал подавать заявление, говорил, что это „90% висяк“. Его издевательская манера довела девочек до слез, они были в стрессе и постоянно плакали», — вспоминает Веселая. Заявление было подано 3 февраля, однако, по мнению директора благотворительного фонда, с тех пор дело не сдвинулось с места. «Меня никто никуда не вызывал, не звонил, не опрашивал», — говорит Елена. Между тем незнакомец разослал интимные фото ребенка ученикам местной школы. И без того подавленная девочка стала жертвой буллинга. «Педофил продолжал выходить к ней на связь, всякий раз под разными именами. Угрожал, оскорблял, требовал, чтобы она вышла из детдома на улицу. Я делала скрины сообщений и все отправляла следователю Чазову. В ответ не было реакции, лишь однажды он сделал замечание о моей бестактности, что беспокою его вне рабочего времени», — продолжает Веселая. Часть этих скринов имеется в распоряжении редакции. Так, неизвестный человек требует от подростка сделать фото «грудь с лицом». «Фоткайся, или я написал, что будет с тобой потом. Тебе...... [конец]», — угрожал незнакомец. В последний раз он выходил на связь в 20-х числа марта, отправляя голосовые сообщения. Опасаясь, что дело о преследовании ребенка-сироты и в самом деле превратится в «висяк», Елена Веселая написала восемь обращений в самые разные инстанции. Ее заявления отправлены на имя главного свердловского прокурора Бориса Крылова, руководителя [бывшего] свердловского СК Михаила Богинского, губернатору Евгению Куйвашеву и в министерство соцполитики региона. Ответов на них она не получила. «Директору плевать на пострадавшего от педофила ребенка, она переживает только за свою должность и как бы СМИ не узнали. Следователь не заинтересован в поимке извращенца. Ребенок не получил никакой психологической помощи ни от СК, ни от прокуратуры, ни от школы. Очень прошу вас передать это дело компетентному ответственному следователю и взять под свой контроль», — обратилась к руководителям силовых ведомств директор фонда. В случае, если никаких мер по защите прав ребенка не будет принято, Елена Веселая намерена обращаться к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову. «Я даже готова добиваться, чтобы Владимир Путин посмотрел, как живут эти дети, ненужные никому!» — написала Богинскому Веселая. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского управления СК. Там воздержались от комментария по теме. Также был направлен запрос в Департамент информационной политики региона. Ответ на него на момент публикации не поступил. Корреспондент пытался связаться с директором центра Ольгой Сорокиной, но ее не оказалось на рабочем месте. В редакцию на момент публикации никто не перезвонил. Агентство готово предоставить возможность руководству СРЦН высказать свое мнение.