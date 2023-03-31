Обманутые курганские дольщики пожаловались депутату Госдумы

Сергей Лисовский выслушал обманутых дольщиков из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обманутые дольщики Шумихинского округа (Курганская область) пожаловались на свою проблему депутату Госдумы от региона Сергею Лисовскому. Об этом он сообщил сам.

«Депутат Госдумы Сергей Лисовский провел личный прием граждан. В ходе беседы жители области обратились к депутату за помощью с различными вопросами, среди них: вопрос об обеспечении жильем дольщиков из города Шумиха», — указано в telegram-канале Сергея Лисовского.

В сообщении говорится, что все поступившие вопросы уже приняты в работу. Лисовский направил официальные запросы в соответствующие ведомства и структуры. Жителей региона также интересовали проблемы с утилизацией ТКО в Мишкинском районе, необходимость проведения капремонта участка автодороги от Кургана и до границы с Тюменской областью, необходимость капитального ремонта сетей водопровода в поселке Нефтяников и содействие в решении вопроса по долгам за услуги ЖКХ жителей Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что власти Шумихинского округа вместо того, чтобы достроить проблемный дом, заставляют дольщиков сносить «недострой». Об этом информационному агентству рассказали местные жители. Согласно предоставленным документам, долевое строительство четырехэтажного дома началось почти 30 лет назад, но так и не завершилось. Большинство дольщиков умерли, не дождавшись обещанного жилья.