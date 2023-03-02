Администрация Шумихинского округа заставляют дольщиков самим сносить недострой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Шумихинского округа (Курганская область) вместо того, чтобы достроить проблемный дом, заставляют дольщиков сносить недострой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных жительниц и предоставила соответствующие документы. Долевое строительство четырехэтажного дома началось почти 30 лет назад, но так и не завершилось. Большинство дольщиков умерли, не дождавшись обещанных квартир.

«Глава Шумихинского округа [Сергей Максимовских] принуждает нас сносить недостроенный дом. Вместо того, чтобы достроить его и выдать оставшимся дольщикам обещанные квартиры, наши чиновники хотят свесить этот балласт на нас. Чтобы мы за свой счет все делали. Хотя ранее они нам обещали, что все достроят», — рассказала жительница города Шумихи.

Дольщик отметила, для того, чтобы заставить их сносить дом, по поручению главы округа была специально создана комиссия, которая провела осмотр объекта незавершенного строительства. По ее результатам, здание было признано опасным для проживания и недопустимым для завершения строительно-монтажных работ. Снос недостроя возложили на собственников долей. «При осмотре дома присутствовал один из наших дольщиков, но в документах он нигде ничего не подписывал. То есть документ составлен в одностороннем порядке и на основании этого принято решение», — добавила женщина.

Кроме того, она отметила, что глава округа Сергей Максимовских после этого обращался в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство заставило дольщиков сносить дом. Однако в районной прокуратуре заявили, что у них нет оснований, чтобы возложить такие обязанности на собственников. «Обязанность организовать снос данного объекта незавершенного строительства, возложенная межведомственной комиссией на собственников долей в акте обследования и в заключении о признании жилого помещения непригодным для проживания, нормативно не обоснована. Возложение такой обязанности выходит за пределы компетенции комиссии», — говорится в ответе прокуратуры на запрос главы округа.

URA.RU направило официальный запрос в администрацию Шумихинского округа. На момент публикации на ответ не поступил.

Администрация Шумихинского округа заставляет дольщиков сносить недостроенный дом Скрин: читатель URA.RU