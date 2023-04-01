Экс-главком ВСУ Муженко предупредил об опасности скрытых резервов армии России

Экс-главком ВСУ Муженко: у России в боевом резерве могут быть до 170 тысяч человек
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Экс-главнокомандующий ВСУ обеспокоен резервами ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России могут быть скрытые боевые резервы, с помощью которых будут доукомплектовываться воинские части, а также создаваться новые группировки. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Виктор Муженко.

«Генерал считает, что примерно 120−170 тысяч человек у России могут быть в боевом резерве. По мнению Муженко, „скрытые резервы“, очевидно, завершают подготовку в учебных центрах, которая длится уже более пяти месяцев», — передает MK.RU. Экс-главнокомандующий заявил, что благодаря этим резервам российская армия может создавать новые группировки и доукомплектовывать воинские части.

Муженко также предположил, что Вооруженные силы России к лету могут привлечь более 40 тысяч добровольцев. Военный выразил обеспокоенность этими цифрами.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

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У России могут быть скрытые боевые резервы, с помощью которых будут доукомплектовываться воинские части, а также создаваться новые группировки. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Виктор Муженко. «Генерал считает, что примерно 120−170 тысяч человек у России могут быть в боевом резерве. По мнению Муженко, „скрытые резервы“, очевидно, завершают подготовку в учебных центрах, которая длится уже более пяти месяцев», — передает MK.RU. Экс-главнокомандующий заявил, что благодаря этим резервам российская армия может создавать новые группировки и доукомплектовывать воинские части. Муженко также предположил, что Вооруженные силы России к лету могут привлечь более 40 тысяч добровольцев. Военный выразил обеспокоенность этими цифрами. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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