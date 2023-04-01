Экс-главком ВСУ Муженко предупредил об опасности скрытых резервов армии России

Экс-главком ВСУ Муженко: у России в боевом резерве могут быть до 170 тысяч человек

01 апреля 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Экс-главнокомандующий ВСУ обеспокоен резервами ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России могут быть скрытые боевые резервы, с помощью которых будут доукомплектовываться воинские части, а также создаваться новые группировки. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Виктор Муженко. «Генерал считает, что примерно 120−170 тысяч человек у России могут быть в боевом резерве. По мнению Муженко, „скрытые резервы“, очевидно, завершают подготовку в учебных центрах, которая длится уже более пяти месяцев», — передает MK.RU . Экс-главнокомандующий заявил, что благодаря этим резервам российская армия может создавать новые группировки и доукомплектовывать воинские части. Муженко также предположил, что Вооруженные силы России к лету могут привлечь более 40 тысяч добровольцев. Военный выразил обеспокоенность этими цифрами. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

У России могут быть скрытые боевые резервы, с помощью которых будут доукомплектовываться воинские части, а также создаваться новые группировки. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Виктор Муженко. «Генерал считает, что примерно 120−170 тысяч человек у России могут быть в боевом резерве. По мнению Муженко, „скрытые резервы“, очевидно, завершают подготовку в учебных центрах, которая длится уже более пяти месяцев», — передает MK.RU. Экс-главнокомандующий заявил, что благодаря этим резервам российская армия может создавать новые группировки и доукомплектовывать воинские части. Муженко также предположил, что Вооруженные силы России к лету могут привлечь более 40 тысяч добровольцев. Военный выразил обеспокоенность этими цифрами. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.