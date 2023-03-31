В ХМАО пожарные спасли четверых детей

В тушении пожара были задействованы три машины и 10 пожарных Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) сотрудники МЧС спасли четверых детей при пожаре в пятиэтажке на улице Новая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на пятом этаже. Пожарными спасено четверо детей», — указано на сайте ведомства.

Сообщение о возгорании поступило днем 1 апреля. В тушении были задействованы три машины и 10 пожарных. Причины установят дознаватели.

Обновлено, 16:10. В МЧС уточнили, что пожар случился в квартире на пятом этаже. Сотрудники МЧС открыли дверь в нее с помощью инструмента.

«Сам очаг находился в одной из комнат, а дети были на балконе на кухне», — рассказал начальник караула Андрей Катунов. Троих детей подключили к дыхательным аппаратам и вынесли на улицу, где передали медикам. Еще одну девочку эвакуировали ранее.