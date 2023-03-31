31 марта 2023

В ХМАО пожарные спасли четверых детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, пожарная охрана, огонь
В тушении пожара были задействованы три машины и 10 пожарных Фото:

В Мегионе (ХМАО) сотрудники МЧС спасли четверых детей при пожаре в пятиэтажке на улице Новая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на пятом этаже. Пожарными спасено четверо детей», — указано на сайте ведомства.

Сообщение о возгорании поступило днем 1 апреля. В тушении были задействованы три машины и 10 пожарных. Причины установят дознаватели.

Обновлено, 16:10. В МЧС уточнили, что пожар случился в квартире на пятом этаже. Сотрудники МЧС открыли дверь в нее с помощью инструмента.

«Сам очаг находился в одной из комнат, а дети были на балконе на кухне», — рассказал начальник караула Андрей Катунов. Троих детей подключили к дыхательным аппаратам и вынесли на улицу, где передали медикам. Еще одну девочку эвакуировали ранее.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Мегионе (ХМАО) сотрудники МЧС спасли четверых детей при пожаре в пятиэтажке на улице Новая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре. «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на пятом этаже. Пожарными спасено четверо детей», — указано на сайте ведомства. Сообщение о возгорании поступило днем 1 апреля. В тушении были задействованы три машины и 10 пожарных. Причины установят дознаватели. Обновлено, 16:10. В МЧС уточнили, что пожар случился в квартире на пятом этаже. Сотрудники МЧС открыли дверь в нее с помощью инструмента. «Сам очаг находился в одной из комнат, а дети были на балконе на кухне», — рассказал начальник караула Андрей Катунов. Троих детей подключили к дыхательным аппаратам и вынесли на улицу, где передали медикам. Еще одну девочку эвакуировали ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...