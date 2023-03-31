31 марта 2023
30 марта 2023

Мэр из ЯНАО наградил 50 оленеводов

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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, оленья упряжка, олени, арктика, город надым, озеро янтарное
В Ямальском районе наградили 50 оленеводов Фото:

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский вручил награды 50 оленеводам. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Отмечать самых опытных оленеводов — добрая традиция нашего Слета. Сегодня за достойный труд вручил награды 50 заслуженным специалистам», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Жители района получили звания «Заслуженного оленевода Ямала», «Заслуженного работника сельского хозяйства Ямала», а также медали за вклад в развитие округа и знаки отличия «Почетный наставник». Среди награжденных — Майко Сэротэтто, Алексей Худи, Ирико Пырирко, Ольга Елабужева, Яков Салиндер.

«Благодарю каждого из вас за безупречный труд и истинную преданность делу! Желаю вам набраться сил, ведь впереди у вас время долгих касланий, забот о своих семьях и хозяйствах!» — написал Кугаевский.

Ранее сообщалось, что трое жителей ЯНАО получили госнаграды президента РФ Владимира Путина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получил оленевод Михаил Тайшин.

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Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский вручил награды 50 оленеводам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Отмечать самых опытных оленеводов — добрая традиция нашего Слета. Сегодня за достойный труд вручил награды 50 заслуженным специалистам», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Жители района получили звания «Заслуженного оленевода Ямала», «Заслуженного работника сельского хозяйства Ямала», а также медали за вклад в развитие округа и знаки отличия «Почетный наставник». Среди награжденных — Майко Сэротэтто, Алексей Худи, Ирико Пырирко, Ольга Елабужева, Яков Салиндер. «Благодарю каждого из вас за безупречный труд и истинную преданность делу! Желаю вам набраться сил, ведь впереди у вас время долгих касланий, забот о своих семьях и хозяйствах!» — написал Кугаевский. Ранее сообщалось, что трое жителей ЯНАО получили госнаграды президента РФ Владимира Путина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получил оленевод Михаил Тайшин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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