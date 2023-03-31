Мэр из ЯНАО наградил 50 оленеводов

01 апреля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе наградили 50 оленеводов Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский вручил награды 50 оленеводам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Отмечать самых опытных оленеводов — добрая традиция нашего Слета. Сегодня за достойный труд вручил награды 50 заслуженным специалистам», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Жители района получили звания «Заслуженного оленевода Ямала», «Заслуженного работника сельского хозяйства Ямала», а также медали за вклад в развитие округа и знаки отличия «Почетный наставник». Среди награжденных — Майко Сэротэтто, Алексей Худи, Ирико Пырирко, Ольга Елабужева, Яков Салиндер. «Благодарю каждого из вас за безупречный труд и истинную преданность делу! Желаю вам набраться сил, ведь впереди у вас время долгих касланий, забот о своих семьях и хозяйствах!» — написал Кугаевский. Ранее сообщалось, что трое жителей ЯНАО получили госнаграды президента РФ Владимира Путина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получил оленевод Михаил Тайшин.

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский вручил награды 50 оленеводам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Отмечать самых опытных оленеводов — добрая традиция нашего Слета. Сегодня за достойный труд вручил награды 50 заслуженным специалистам», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Жители района получили звания «Заслуженного оленевода Ямала», «Заслуженного работника сельского хозяйства Ямала», а также медали за вклад в развитие округа и знаки отличия «Почетный наставник». Среди награжденных — Майко Сэротэтто, Алексей Худи, Ирико Пырирко, Ольга Елабужева, Яков Салиндер. «Благодарю каждого из вас за безупречный труд и истинную преданность делу! Желаю вам набраться сил, ведь впереди у вас время долгих касланий, забот о своих семьях и хозяйствах!» — написал Кугаевский. Ранее сообщалось, что трое жителей ЯНАО получили госнаграды президента РФ Владимира Путина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получил оленевод Михаил Тайшин.