Председатель Жилсоюза: россияне переплатили зимой 8-10% за отопление

01 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Россияне переплатили за зимние счета ЖКХ, заявил Константин Крохин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Теплая зима и обман коммунальных служб стали причиной переплат россиян по ЖКХ. Об этом заявил член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Уточняется, что переплаты составили около десяти процентов. «По нашим подсчетам, из-за теплой зимы, жители центральных регионов России за теплоснабжение переплатили примерно 10%», — передает слова эксперта MK . Крохин уточнил, что официальное превышение по оплате ЖКХ было зафиксировано лишь на 0,5-2 процента. Таким образом, многих собственников квартир обманули, выставив счет на 8-10 процентов больше нужного. Эксперт добавил, что в некоторых случаях расход воды в общедомовые службы увеличился на 4 тысячи процентов. Результатом обмана стали квитанции на сотни тысяч рублей. «Если раньше большой дом на 600-700 квартир платил суммарно 10 тысяч рублей, то сейчас жильцы должны платить 450 тысяч в месяц», — разъяснил Крохин. Ранее эксперт в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал о хитрой уловке коммунальных служб, передает Sport24 . Он объяснил, что коммунальные службы намеренно чрезмерно увеличивают отапливание дома зимой, чтобы повысить стоимость счетов.

Теплая зима и обман коммунальных служб стали причиной переплат россиян по ЖКХ. Об этом заявил член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Уточняется, что переплаты составили около десяти процентов. «По нашим подсчетам, из-за теплой зимы, жители центральных регионов России за теплоснабжение переплатили примерно 10%», — передает слова эксперта MK. Крохин уточнил, что официальное превышение по оплате ЖКХ было зафиксировано лишь на 0,5-2 процента. Таким образом, многих собственников квартир обманули, выставив счет на 8-10 процентов больше нужного. Эксперт добавил, что в некоторых случаях расход воды в общедомовые службы увеличился на 4 тысячи процентов. Результатом обмана стали квитанции на сотни тысяч рублей. «Если раньше большой дом на 600-700 квартир платил суммарно 10 тысяч рублей, то сейчас жильцы должны платить 450 тысяч в месяц», — разъяснил Крохин. Ранее эксперт в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал о хитрой уловке коммунальных служб, передает Sport24. Он объяснил, что коммунальные службы намеренно чрезмерно увеличивают отапливание дома зимой, чтобы повысить стоимость счетов.