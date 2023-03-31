На 19 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись автокран «Камаз» и автомобиль «Киа Аманти», в результате чего автокран опрокинулся в кювет. Об URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автокрана Камаз не проконтролировал безопасную дистанцию и столкнулся идущей впереди легковушкой „Киа Аманти“, ехавшей с включенными аварийными сигналами. После удара оба транспортных средства съехали в правый кювет, автокран опрокинулся», — сообщили о областном ГИБДД.
В результате ДТП пострадали оба водителя. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение. ПИо факту происшествия проводится проверка.
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