31 марта 2023

На свердловской трассе в результате ДТП перевернулся автокран. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кокорин осмотр городских объектов Курган, автокран
В ДТП пострадали оба водителя Фото:

На 19 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись автокран «Камаз» и автомобиль «Киа Аманти», в результате чего автокран опрокинулся в кювет. Об URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автокрана Камаз не проконтролировал безопасную дистанцию и столкнулся идущей впереди легковушкой „Киа Аманти“, ехавшей с включенными аварийными сигналами. После удара оба транспортных средства съехали в правый кювет, автокран опрокинулся», — сообщили о областном ГИБДД.

В результате ДТП пострадали оба водителя. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение. ПИо факту происшествия проводится проверка.

ДТП с автокраном «Камаз» на 19 километре автодороги Екатеринбург — Серов
ДТП с автокраном «Камаз» на 19 километре автодороги Екатеринбург — Серов
Фото:

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На 19 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись автокран «Камаз» и автомобиль «Киа Аманти», в результате чего автокран опрокинулся в кювет. Об URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель автокрана Камаз не проконтролировал безопасную дистанцию и столкнулся идущей впереди легковушкой „Киа Аманти“, ехавшей с включенными аварийными сигналами. После удара оба транспортных средства съехали в правый кювет, автокран опрокинулся», — сообщили о областном ГИБДД. В результате ДТП пострадали оба водителя. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение. ПИо факту происшествия проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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