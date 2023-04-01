Психолог: что делать, если в отношениях пропал секс

Совместный спорт поможет вернуть страсть в отношения, заявил Джоэл Блок
Отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса. Об этом заявил сексолог Джоэл Блок, дав советы порталу
- Практика прикосновений. Гладьте своего партнера по всему телу: по щеке, рукам, спине, делайте массаж. Физический контакт очень важен для отношений, поэтому он должен стать вашей привычкой.
- Раздельный отдых. Чтобы появлялась эмоциональная выгрузка, нужно давать друг-другу время наедине. Это нормально, если партнер хочет провести сутки в другой обстановке, отдельно от вас.
- Совместный спорт. Физическая нагрузка крайне полезна для расслабления. Ощущение, что вы занимаетесь спортом вместе, поможет вернуть страсть в отношения. Психолог рекомендует присмотреться к совместной утренней зарядке, езде на велосипеде и походам в бассейн.
- Совместное хобби. Важно вместе проживать новые для каждого партнера эмоции. Желательно, чтобы у вас от этого был прилив детской радости, который поможет сблизиться с партнером.
- «Хозяйственный отпуск». Разрешите своему партнеру не заниматься бытовыми делами по дому хотя бы на пару дней, а потом — меняйтесь местами. Это нужно, чтобы каждый партнер всецело почувствовал заботу другого.
Ранее ученые из США выяснили, как стресс влияет на супружеские отношения, передает «Ридус». Согласно исследованию, человек, испытывающий стресс, заметит негативное поведение в себе или в супруге.
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