Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин назначил новых судей областного и городских судов Свердловской области. Указ президента появился 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указом Президента РФ Владимира Путина №226 от 31 марта 2023 года на шестилетний срок полномочий назначены десять судьей. Так Алексей Забродин стал судьей Свердловского областного суда, Екатерина Нестерова — судьей Арбитражного суда Свердловской области, судьями Кировского районного суда Екатеринбурга стали Анна Богданова и Дарья Лесняк, в Богдановичский городской суд назначили Марию Пласткову», — следует из документа.
В Полевской городской суд назначили Елену Агапову, в Серовский районный суд — Елену Маркову. Судьями Ленинского районного суда Нижнего Тагила стали Эльвира Верещагина и Виктор Энграф. Рамиля Минсадыкова назначена судьей Артемовского городского суда. В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначили Татьяну Наделяеву, в Орджоникидзевский районный суд — Оксану Корякину.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новых судей и руководителей районных и городских судов Свердловской области. Тем же указом были назначены и федеральные судьи в районных судах.
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