31 марта 2023

Владимир Путин назначил трех новых судей в ХМАО

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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Владимир Путин назначил двух новых окружных судей в ХМАО и председателя Сургутского райсуда Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил в суд Ханты-Мансийского автономного округа на должности судей Дарью Бойко и Анну Сокореву, а также утвердил в должности председателя Сургутского районного суда Сергея Мельникова. Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

«Указом Президента РФ Владимира Путина №226 от 31 марта 2023 года на шестилетний срок полномочий судьями суда Ханты-Мансийского автономного округа Дарью Александровну Бойко и Анну Анатольевну Сокореву. Назначить председателем Сургутского районного суда Сергея Евгеньевича Мельникова», — следует из текста указа, опубликованного на портале.

Ранее URA.RU рассказало, что Путин подписал указ о назначении четырех судей в ХМАО. Были утверждены новые судьи в Нефтеюганский и Нижневартовский районные суды, а также в Белоярский и Сургутский городские суды.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил в суд Ханты-Мансийского автономного округа на должности судей Дарью Бойко и Анну Сокореву, а также утвердил в должности председателя Сургутского районного суда Сергея Мельникова. Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации. «Указом Президента РФ Владимира Путина №226 от 31 марта 2023 года на шестилетний срок полномочий судьями суда Ханты-Мансийского автономного округа Дарью Александровну Бойко и Анну Анатольевну Сокореву. Назначить председателем Сургутского районного суда Сергея Евгеньевича Мельникова», — следует из текста указа, опубликованного на портале. Ранее URA.RU рассказало, что Путин подписал указ о назначении четырех судей в ХМАО. Были утверждены новые судьи в Нефтеюганский и Нижневартовский районные суды, а также в Белоярский и Сургутский городские суды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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