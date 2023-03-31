Владимир Путин назначил трех новых судей в ХМАО

Владимир Путин назначил двух новых окружных судей в ХМАО и председателя Сургутского райсуда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил в суд Ханты-Мансийского автономного округа на должности судей Дарью Бойко и Анну Сокореву, а также утвердил в должности председателя Сургутского районного суда Сергея Мельникова. Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

«Указом Президента РФ Владимира Путина №226 от 31 марта 2023 года на шестилетний срок полномочий судьями суда Ханты-Мансийского автономного округа Дарью Александровну Бойко и Анну Анатольевну Сокореву. Назначить председателем Сургутского районного суда Сергея Евгеньевича Мельникова», — следует из текста указа, опубликованного на портале.

Ранее URA.RU рассказало, что Путин подписал указ о назначении четырех судей в ХМАО. Были утверждены новые судьи в Нефтеюганский и Нижневартовский районные суды, а также в Белоярский и Сургутский городские суды.