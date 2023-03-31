В деревне Чернобровкина (Белоярский городской округ, Свердловская область) 31 марта пропал 83-летний Владимир Климин. У мужчины проблемы с памятью, отметили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти пропавшего 83-летнего мужчину! Он ушел из дома 31 марта», — сообщили спасатели на официальном сайте.
Приметы: рост — 165 сантиметров, носит бороду, седые волосы, серо-зеленые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, спортивные штаны, галоши и синюю шапку с красной полосой и надписью «2008».
В поисковом отряде отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Всех, кому известно местоположение мужчины, просят звонить по номеру +7 (904) 383-17-48 или +7 (963) 051-16-56.
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