Для наместника Киево-Печерской лавры вынесли окончательный приговор

Шевченковский районный суд Киева вынес окончательный приговор митрополиту Павлу. Митрополит отправлен под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.
«Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношение электронного браслета по адресу: Бориспольский район, село Воронки», — сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.
Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской лавре. Однако митрополиту Павлу разрешили записывать видео с обращениями к верующим, о запрете которых настаивала прокуратура.
Митрополит Павел отреагировал на решение суда, сказав, что в доме в Киевской области, где он будет обывать домашний арест, нет тепла, воды и связи. Он назвал решение суда «политическим заказом».
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что настоятеля Лавры Павла арестовали на два месяца. Позже информация была опровергнута и обновлена: суд удалился в совещательную комнату, приговор еще не был вынесен. Сообщалось, что судья принял во внимание ходатайство, однако добавил, что для удовлетворения просьбы необходимо разрешение самого заповедника «Киево-Печерская лавра», монастыри которого находятся в собственности государства.
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