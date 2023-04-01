Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева вынес решение по мере пресечения для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Митрополит отправлен под домашний арест на два месяца.
«Суд назначил митрополиту Павлу домашний арест сроком на два месяца», — передает заявление суда «Союз православных журналистов». Там добавили, что арест будет сопровождаться запретом на общение с верующими.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна остаться единственная украинская каноническая церковь, а Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) подлежит уничтожению. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал захват Киево-Печерской лавры репрессивными действиями украинской власти. В рамках проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) обысков в храмах УПЦ якобы была обнаружена пророссийская литература.
Шевченковский районный суд Киева вынес решение по мере пресечения для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Митрополит отправлен под домашний арест на два месяца. «Суд назначил митрополиту Павлу домашний арест сроком на два месяца», — передает заявление суда «Союз православных журналистов». Там добавили, что арест будет сопровождаться запретом на общение с верующими. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна остаться единственная украинская каноническая церковь, а Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) подлежит уничтожению. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал захват Киево-Печерской лавры репрессивными действиями украинской власти. В рамках проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) обысков в храмах УПЦ якобы была обнаружена пророссийская литература.