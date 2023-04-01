В Нижневартовске больше 30 пожарных тушили загоревшийся ангар на берегу Оби Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) более 30 пожарных почти час боролись с огнем в ангаре, расположенном по улице 2П-2, рядом с рекой Обь. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

«Пожар в ангаре на улице 2П-2 в г. Нижневартовске. В 21:29 1 апреля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в ангаре, пожар локализован в 21:57, открытое горение ликвидировано в 22:09», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В тушении пожара приняло участие 31 человек личного состава и 7 единиц специальной техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Позже, в группе «Дежурный по городу_Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия. Также в соцсети обозначена геолокация сгоревшего ангара.