Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин занял первое место по жиму штанги лежа в открытом кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках спортивного фестиваля «Русская весна — VII». Видео депутат опубликовал в telegram-канале.
«Первое место», — кратко подписал видео Володин. Соревнования проходят в Екатеринбурге с 1 по 2 апреля.
Володин регулярно занимается спортом. В 2018 году он становился пятикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Тогда он участвовал в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII». В феврале текущего года Володин говорил, что является девятикратным чемпионом по данному виду упражнения в пауэрлифтинге.
Недавно Володин рассказал об еще одном своем увлечении — спикер думы Екатеринбурга занимается эзотерикой. Он признался, что она помогает ему поддерживать здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Володин уточнял, что занимается эзотерикой не один, у него есть много сторонников, некоторые из них — его коллеги.
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