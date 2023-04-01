01 апреля 2023
31 марта 2023

Спикер думы Екатеринбурга победил в кубке Европы по пауэрлифтингу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин многократный чемпион по жиму штанги лежа Фото:

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин занял первое место по жиму штанги лежа в открытом кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках спортивного фестиваля «Русская весна — VII». Видео депутат опубликовал в telegram-канале.

«Первое место», — кратко подписал видео Володин. Соревнования проходят в Екатеринбурге с 1 по 2 апреля.

Володин регулярно занимается спортом. В 2018 году он становился пятикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Тогда он участвовал в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII». В феврале текущего года Володин говорил, что является девятикратным чемпионом по данному виду упражнения в пауэрлифтинге.

Недавно Володин рассказал об еще одном своем увлечении — спикер думы Екатеринбурга занимается эзотерикой. Он признался, что она помогает ему поддерживать здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Володин уточнял, что занимается эзотерикой не один, у него есть много сторонников, некоторые из них — его коллеги.

Согласно данным сайта кубка, Володин выжал вес в 142,5 кг
Согласно данным сайта кубка, Володин выжал вес в 142,5 кг

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Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин занял первое место по жиму штанги лежа в открытом кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках спортивного фестиваля «Русская весна — VII». Видео депутат опубликовал в telegram-канале. «Первое место», — кратко подписал видео Володин. Соревнования проходят в Екатеринбурге с 1 по 2 апреля. Володин регулярно занимается спортом. В 2018 году он становился пятикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Тогда он участвовал в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII». В феврале текущего года Володин говорил, что является девятикратным чемпионом по данному виду упражнения в пауэрлифтинге. Недавно Володин рассказал об еще одном своем увлечении — спикер думы Екатеринбурга занимается эзотерикой. Он признался, что она помогает ему поддерживать здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Володин уточнял, что занимается эзотерикой не один, у него есть много сторонников, некоторые из них — его коллеги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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