Спикер думы Екатеринбурга победил в кубке Европы по пауэрлифтингу. Видео

02 апреля 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Игорь Володин многократный чемпион по жиму штанги лежа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин занял первое место по жиму штанги лежа в открытом кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках спортивного фестиваля «Русская весна — VII». Видео депутат опубликовал в telegram-канале. «Первое место», — кратко подписал видео Володин. Соревнования проходят в Екатеринбурге с 1 по 2 апреля. Володин регулярно занимается спортом. В 2018 году он становился пятикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Тогда он участвовал в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII». В феврале текущего года Володин говорил, что является девятикратным чемпионом по данному виду упражнения в пауэрлифтинге. Недавно Володин рассказал об еще одном своем увлечении — спикер думы Екатеринбурга занимается эзотерикой. Он признался, что она помогает ему поддерживать здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Володин уточнял, что занимается эзотерикой не один, у него есть много сторонников, некоторые из них — его коллеги. Согласно данным сайта кубка, Володин выжал вес в 142,5 кг Скрин: сайт powerlifting-russia.ru

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин занял первое место по жиму штанги лежа в открытом кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках спортивного фестиваля «Русская весна — VII». Видео депутат опубликовал в telegram-канале. «Первое место», — кратко подписал видео Володин. Соревнования проходят в Екатеринбурге с 1 по 2 апреля. Володин регулярно занимается спортом. В 2018 году он становился пятикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа. Тогда он участвовал в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII». В феврале текущего года Володин говорил, что является девятикратным чемпионом по данному виду упражнения в пауэрлифтинге. Недавно Володин рассказал об еще одном своем увлечении — спикер думы Екатеринбурга занимается эзотерикой. Он признался, что она помогает ему поддерживать здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Володин уточнял, что занимается эзотерикой не один, у него есть много сторонников, некоторые из них — его коллеги.