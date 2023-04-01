01 апреля 2023
31 марта 2023

В центре Тюмени продают квартиру с собственной сауной и бассейном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, сауна, бассейн, дача, загородный дом
Квартира с бассейном расположена в историческом центре Тюмени Фото:

В центре Тюмени на продажу выставлена четырехкомнатная двухэтажная квартира с собственной сауной и бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito. За квартиру хозяин требует заплатить 24,2 миллиона рублей.

«Продается четырехкомнатная квартира площадью 223 квадратных метра, расположена на первом этаже. Самый престижный район города — исторический центр, есть сауна и бассейн. Цена — 24 200 000 рублей», — сообщается в объявлении.

В квартире выполнен современный ремонт. По словам продавца, на кухне установлена немецкая техника, а в доме итальянская мебель. Также имеется собственный подземный паркинг на две машины.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 475 квадратных метра за 80 миллионов рублей. В доме есть домашний кинотеатр и спортзал, внутри выполнен современный ремонт.

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В центре Тюмени на продажу выставлена четырехкомнатная двухэтажная квартира с собственной сауной и бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito. За квартиру хозяин требует заплатить 24,2 миллиона рублей. «Продается четырехкомнатная квартира площадью 223 квадратных метра, расположена на первом этаже. Самый престижный район города — исторический центр, есть сауна и бассейн. Цена — 24 200 000 рублей», — сообщается в объявлении. В квартире выполнен современный ремонт. По словам продавца, на кухне установлена немецкая техника, а в доме итальянская мебель. Также имеется собственный подземный паркинг на две машины. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 475 квадратных метра за 80 миллионов рублей. В доме есть домашний кинотеатр и спортзал, внутри выполнен современный ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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