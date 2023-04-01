Квартира с бассейном расположена в историческом центре Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Тюмени на продажу выставлена четырехкомнатная двухэтажная квартира с собственной сауной и бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito. За квартиру хозяин требует заплатить 24,2 миллиона рублей.

«Продается четырехкомнатная квартира площадью 223 квадратных метра, расположена на первом этаже. Самый престижный район города — исторический центр, есть сауна и бассейн. Цена — 24 200 000 рублей», — сообщается в объявлении.

В квартире выполнен современный ремонт. По словам продавца, на кухне установлена немецкая техника, а в доме итальянская мебель. Также имеется собственный подземный паркинг на две машины.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 475 квадратных метра за 80 миллионов рублей. В доме есть домашний кинотеатр и спортзал, внутри выполнен современный ремонт.