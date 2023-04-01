Тюменцев предупредили о резком похолодании

За сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов
В Тюмени 6 апреля за сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росгидрометцентра.
«В Тюмени 6 апреля днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью опустится до -7. Ожидается снег, ветер 4 м/с. 7 апреля ожидается потепление до 0 градусов», — сообщили синоптики.
С 3 апреля температура воздуха поднимется до +16 градусов, последующие дни также обещают теплую погоду без осадков. Ранее URA.RU писало, что первую неделю апреля в Тюмени прогнозируют потепление до +10 градусов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.