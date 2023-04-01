01 апреля 2023
31 марта 2023

Тюменцев предупредили о резком похолодании

Росгидрометцентр: в Тюмени похолодает до -7 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., виды, весна, тюмень, виды тюмени
За сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов Фото:

В Тюмени 6 апреля за сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росгидрометцентра.

«В Тюмени 6 апреля днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью опустится до -7. Ожидается снег, ветер 4 м/с. 7 апреля ожидается потепление до 0 градусов», — сообщили синоптики.

С 3 апреля температура воздуха поднимется до +16 градусов, последующие дни также обещают теплую погоду без осадков. Ранее URA.RU писало, что первую неделю апреля в Тюмени прогнозируют потепление до +10 градусов.

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В Тюмени 6 апреля за сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росгидрометцентра. «В Тюмени 6 апреля днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью опустится до -7. Ожидается снег, ветер 4 м/с. 7 апреля ожидается потепление до 0 градусов», — сообщили синоптики. С 3 апреля температура воздуха поднимется до +16 градусов, последующие дни также обещают теплую погоду без осадков. Ранее URA.RU писало, что первую неделю апреля в Тюмени прогнозируют потепление до +10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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