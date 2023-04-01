Тюменцев предупредили о резком похолодании

Росгидрометцентр: в Тюмени похолодает до -7 градусов

02 апреля 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

За сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 6 апреля за сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росгидрометцентра. «В Тюмени 6 апреля днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью опустится до -7. Ожидается снег, ветер 4 м/с. 7 апреля ожидается потепление до 0 градусов», — сообщили синоптики. С 3 апреля температура воздуха поднимется до +16 градусов, последующие дни также обещают теплую погоду без осадков. Ранее URA.RU писало, что первую неделю апреля в Тюмени прогнозируют потепление до +10 градусов.

В Тюмени 6 апреля за сутки температура воздуха опустится с +10 до -7 градусов. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росгидрометцентра. «В Тюмени 6 апреля днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью опустится до -7. Ожидается снег, ветер 4 м/с. 7 апреля ожидается потепление до 0 градусов», — сообщили синоптики. С 3 апреля температура воздуха поднимется до +16 градусов, последующие дни также обещают теплую погоду без осадков. Ранее URA.RU писало, что первую неделю апреля в Тюмени прогнозируют потепление до +10 градусов.