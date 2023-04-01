В Ханты-Мансийске жители сняли на видео детей на крыше 25-этажного дома по улице Анны Коньковой. Видео опубликовано в социальных сетях.
«Улица Анны Коньковой, 3/1 — дом 25-ти этажный, бегают по крыше подростки, ножками болтают», — написал очевидец в группе «Наш Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». Жильцы дома считают, что проблема кроется в отсутствии домофонов на подъездах жилого комплекса.
Под постом прикреплено видео, на котором видно, как дети сидят на парапете крыши и болтают ногами. Жители ХМАО не одобрили такое поведение подростков, мнение они высказали в комментариях к посту.
«Это страшное дело, родителям горе, если произойдет ЧП», — написала Ольга. «Это естественный отбор», — считает Олег. «Ужас», — возмутилась Алиша.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в управляющую компанию «Чистый дом». На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте трое детей были замечены на крыше дома, который находится по адрес Дзержинского, 7/1. Жители пожаловались, что они открывали люки и пренебрегали мерами безопасности.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.