В Ханты-Мансийске очевидцы заметили детей на крыше 25-этажного дома

В Ханты-Мансийске дети сидели на крыше высотки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ханты-Мансийске жители сняли на видео детей на крыше 25-этажного дома по улице Анны Коньковой. Видео опубликовано в социальных сетях.

«Улица Анны Коньковой, 3/1 — дом 25-ти этажный, бегают по крыше подростки, ножками болтают», — написал очевидец в группе «Наш Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». Жильцы дома считают, что проблема кроется в отсутствии домофонов на подъездах жилого комплекса.

Под постом прикреплено видео, на котором видно, как дети сидят на парапете крыши и болтают ногами. Жители ХМАО не одобрили такое поведение подростков, мнение они высказали в комментариях к посту.

«Это страшное дело, родителям горе, если произойдет ЧП», — написала Ольга. «Это естественный отбор», — считает Олег. «Ужас», — возмутилась Алиша.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в управляющую компанию «Чистый дом». На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте трое детей были замечены на крыше дома, который находится по адрес Дзержинского, 7/1. Жители пожаловались, что они открывали люки и пренебрегали мерами безопасности.