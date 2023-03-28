28 марта 2023

В ХМАО дети рисковали жизнью во время прогулки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург с крыши здания правительства СО, правительство свердловской области, крыша
Гуляя по крыше, дети рисковали жизнью Фото:

В Сургуте (ХМАО) трое детей гуляли на крыше многоэтажного дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки. Об этом сообщается в местном паблике «Регион-86 Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

«Трое детей гуляли по крыше дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки на крыши этого дома. Почему ЖКХ не проверяют закрытые или нет доступы. Это же опасно. А если бы дети прыгали или еще что страшнее», — говорится в сообщении.

Согласно порталу «ЖКХ Сервис», дом по указанному адресу находится в управлении ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийска беспокоит обрушение облицовочной плитки с фасада дома по улице Объездная. Представители управляющей компании ответили, что в ближайшее время ситуация будет исправлена альпинистами. Задержка связана с ветреной погодой.

Во время прогулки по крыше дети открывали люки
Во время прогулки по крыше дети открывали люки

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В Сургуте (ХМАО) трое детей гуляли на крыше многоэтажного дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки. Об этом сообщается в местном паблике «Регион-86 Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». «Трое детей гуляли по крыше дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки на крыши этого дома. Почему ЖКХ не проверяют закрытые или нет доступы. Это же опасно. А если бы дети прыгали или еще что страшнее», — говорится в сообщении. Согласно порталу «ЖКХ Сервис», дом по указанному адресу находится в управлении ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийска беспокоит обрушение облицовочной плитки с фасада дома по улице Объездная. Представители управляющей компании ответили, что в ближайшее время ситуация будет исправлена альпинистами. Задержка связана с ветреной погодой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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