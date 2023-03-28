В ХМАО дети рисковали жизнью во время прогулки. Фото

29 марта 2023 в 04:14 Размер текста - 17 +

Гуляя по крыше, дети рисковали жизнью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) трое детей гуляли на крыше многоэтажного дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки. Об этом сообщается в местном паблике «Регион-86 Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». «Трое детей гуляли по крыше дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки на крыши этого дома. Почему ЖКХ не проверяют закрытые или нет доступы. Это же опасно. А если бы дети прыгали или еще что страшнее», — говорится в сообщении. Согласно порталу «ЖКХ Сервис», дом по указанному адресу находится в управлении ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийска беспокоит обрушение облицовочной плитки с фасада дома по улице Объездная. Представители управляющей компании ответили, что в ближайшее время ситуация будет исправлена альпинистами. Задержка связана с ветреной погодой. Во время прогулки по крыше дети открывали люки Сообщество «Регион-86 Сургут» в соцсети «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) трое детей гуляли на крыше многоэтажного дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки. Об этом сообщается в местном паблике «Регион-86 Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». «Трое детей гуляли по крыше дома по улице Дзержинского 7/1 и открывали все люки на крыши этого дома. Почему ЖКХ не проверяют закрытые или нет доступы. Это же опасно. А если бы дети прыгали или еще что страшнее», — говорится в сообщении. Согласно порталу «ЖКХ Сервис», дом по указанному адресу находится в управлении ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийска беспокоит обрушение облицовочной плитки с фасада дома по улице Объездная. Представители управляющей компании ответили, что в ближайшее время ситуация будет исправлена альпинистами. Задержка связана с ветреной погодой.