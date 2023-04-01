AirForceTimes: российские ЗРК обманули американских пилотов у границ РФ

Российские ПВО обладают системой защиты от обнаруженияФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Пилоты истребителей F-35 США столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300. Американские пилоты патрулировали воздушное пространство вблизи российских границ.
«Мы рассматриваем Са-20 [название НАТО для зенитно-ракетного комплекса С-300]. Я знаю, что это Са-20. Интел говорит, что там есть Sa-20, но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот Sa-20 потенциально работает в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели», — цитирует AirForTimes полковника Крейга Андрле, командира 388-го истребительного крыла ВВС США. Его раз развернули на немецкой авиабазе после начала СВО.
Американскому самолету не всегда удавалось распознавать объекты поблизости, так как комплексы ПВО оснащены методами уклонения от обнаружения. По словам полковника Брэда Башора, пилоты F-35 неоднократно сталкивались с провокациями со стороны РФ.
Пилоты истребителей F-35 США столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300. Американские пилоты патрулировали воздушное пространство вблизи российских границ. «Мы рассматриваем Са-20 [название НАТО для зенитно-ракетного комплекса С-300]. Я знаю, что это Са-20. Интел говорит, что там есть Sa-20, но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот Sa-20 потенциально работает в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели», — цитирует AirForTimes полковника Крейга Андрле, командира 388-го истребительного крыла ВВС США. Его раз развернули на немецкой авиабазе после начала СВО. Американскому самолету не всегда удавалось распознавать объекты поблизости, так как комплексы ПВО оснащены методами уклонения от обнаружения. По словам полковника Брэда Башора, пилоты F-35 неоднократно сталкивались с провокациями со стороны РФ.