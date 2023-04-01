Губернатор Тюменской области поздравил геологов

В Тюменской области количество открытых месторождений превысило 900, рассказал Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил 2 апреля специалистов и ветеранов геологии с 75-летием тюменской отрасли и Днем геолога. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Именно геологи кардинально изменили судьбу Тюменской области. В далеком 1948 году была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция. Это событие формировало основы энергетической безопасности нашей страны, послужило началом будущих открытий. Геологи шли только вперед, ставили рекорды, решали грандиозные задачи, несмотря на суровый климат и неустроенный быт. Труд, опыт и достижения ветеранов геологии — достояние всей страны», — сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в Тюменской области количество открытых месторождений превысило девять сотен. Среди них есть гиганты: Самотлорское, Федоровское, Уренгойское, Надымское, Ямбургское. Сегодня традиции, которые были заложены первыми геологами, продолжают их приемники на юге региона, на Крайнем Севере и морском шельфе, добавил Моор.

Ранее Моор поздравил региональное подразделение СОБР с 30-летним юбилеем. Губернатор пожелал бойцам, ветеранам и ныне действующим сотрудникам здоровья, а также веры в своих товарищей и дело.