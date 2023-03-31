31 марта 2023

Губернатор Моор поздравил тюменский спецотряд Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Моор поздравил тюменский СОБР с юбилеем Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил региональное подразделение СОБР с 30-летним юбилеем. Свое обращение он опубликовал в личном telegram-канале.

«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю всех бойцов тюменского СОБР с 30-летием создания специального отряда быстрого реагирования <…> Тюменцы воспринимали вас как своих подлинных защитников, и вы много раз подтверждали доверие земляков. Уважаемые бойцы, всем вам, ветеранам и ныне действующим сотрудникам, членам ваших семей желаю здоровья, веры в своих товарищей и дело, которое вы выбрали», — передал Моор свои пожелания.

Сейчас подразделение выполняет задачи в рамках специальной военной операции. Также URA.RU сообщало, что именно бойцы СОБР Росгвардии вместе с сотрудниками полиции участвовали в освобождении заложников, когда 10 марта ранее судимый преступник захватил один из тюменских магазинов вместе с сотрудником.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил региональное подразделение СОБР с 30-летним юбилеем. Свое обращение он опубликовал в личном telegram-канале. «Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю всех бойцов тюменского СОБР с 30-летием создания специального отряда быстрого реагирования <…> Тюменцы воспринимали вас как своих подлинных защитников, и вы много раз подтверждали доверие земляков. Уважаемые бойцы, всем вам, ветеранам и ныне действующим сотрудникам, членам ваших семей желаю здоровья, веры в своих товарищей и дело, которое вы выбрали», — передал Моор свои пожелания. Сейчас подразделение выполняет задачи в рамках специальной военной операции. Также URA.RU сообщало, что именно бойцы СОБР Росгвардии вместе с сотрудниками полиции участвовали в освобождении заложников, когда 10 марта ранее судимый преступник захватил один из тюменских магазинов вместе с сотрудником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...