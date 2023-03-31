Губернатор Моор поздравил тюменский спецотряд Росгвардии

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил региональное подразделение СОБР с 30-летним юбилеем. Свое обращение он опубликовал в личном telegram-канале.
«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю всех бойцов тюменского СОБР с 30-летием создания специального отряда быстрого реагирования <…> Тюменцы воспринимали вас как своих подлинных защитников, и вы много раз подтверждали доверие земляков. Уважаемые бойцы, всем вам, ветеранам и ныне действующим сотрудникам, членам ваших семей желаю здоровья, веры в своих товарищей и дело, которое вы выбрали», — передал Моор свои пожелания.
Сейчас подразделение выполняет задачи в рамках специальной военной операции. Также URA.RU сообщало, что именно бойцы СОБР Росгвардии вместе с сотрудниками полиции участвовали в освобождении заложников, когда 10 марта ранее судимый преступник захватил один из тюменских магазинов вместе с сотрудником.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.