01 апреля 2023

Associated Press назвало условие, при котором Запад откажется от помощи Украине

AP: Запад откажется от Украины, если та не добьется прогресса с предоставленным оружием
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, ВСУ, сво, подбитый танк
Поражение Украины в конфликте с РФ будет иметь «глобальные последствия», написал Барри Хэттон Фото:
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Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом написали в The Associated Press.

«Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал автор статьи Барри Хэттон. Журналист отметил, что поражение Украины будет иметь «глобальные последствия».

Ранее иностранные СМИ писали, что Запад устал от частых неудач украинской армии на поле боя, из-за чего шла речь о сворачивании военной поддержки Киева, передает «Царьград». Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Евросоюз устали от президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно «нагнетает страсти», напоминает деловое издание «Взгляд».

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Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом написали в The Associated Press. «Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал автор статьи Барри Хэттон. Журналист отметил, что поражение Украины будет иметь «глобальные последствия». Ранее иностранные СМИ писали, что Запад устал от частых неудач украинской армии на поле боя, из-за чего шла речь о сворачивании военной поддержки Киева, передает «Царьград». Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Евросоюз устали от президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно «нагнетает страсти», напоминает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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