Associated Press назвало условие, при котором Запад откажется от помощи Украине

AP: Запад откажется от Украины, если та не добьется прогресса с предоставленным оружием

02 апреля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Поражение Украины в конфликте с РФ будет иметь «глобальные последствия», написал Барри Хэттон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом написали в The Associated Press. «Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал автор статьи Барри Хэттон. Журналист отметил, что поражение Украины будет иметь «глобальные последствия». Ранее иностранные СМИ писали, что Запад устал от частых неудач украинской армии на поле боя, из-за чего шла речь о сворачивании военной поддержки Киева, передает «Царьград». Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Евросоюз устали от президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно «нагнетает страсти», напоминает деловое издание «Взгляд».

Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом написали в The Associated Press. «Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал автор статьи Барри Хэттон. Журналист отметил, что поражение Украины будет иметь «глобальные последствия». Ранее иностранные СМИ писали, что Запад устал от частых неудач украинской армии на поле боя, из-за чего шла речь о сворачивании военной поддержки Киева, передает «Царьград». Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Евросоюз устали от президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно «нагнетает страсти», напоминает деловое издание «Взгляд».