Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом написали в The Associated Press.
«Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал автор статьи Барри Хэттон. Журналист отметил, что поражение Украины будет иметь «глобальные последствия».
Ранее иностранные СМИ писали, что Запад устал от частых неудач украинской армии на поле боя, из-за чего шла речь о сворачивании военной поддержки Киева, передает «Царьград». Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Евросоюз устали от президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно «нагнетает страсти», напоминает деловое издание «Взгляд».
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Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом написали в The Associated Press. «Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники», — написал автор статьи Барри Хэттон. Журналист отметил, что поражение Украины будет иметь «глобальные последствия». Ранее иностранные СМИ писали, что Запад устал от частых неудач украинской армии на поле боя, из-за чего шла речь о сворачивании военной поддержки Киева, передает «Царьград». Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Евросоюз устали от президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно «нагнетает страсти», напоминает деловое издание «Взгляд».