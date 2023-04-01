Губернатор Артюхов поблагодарил геологов за развитие Ямала

Артюхов поблагодарил ветеранов отрасли за вклад в благополучие округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил геологов с профессиональным праздником и поблагодарил специалистов отрасли за вклад в развитие и благополучие Ямала. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«В социально-экономическом развитии региона важную роль играют геологи. Благодаря вашим усилиям и самоотверженности на Ямале создан мощный производственный комплекс, а автономный округ является лидером в производстве газа. Сердечно благодарю ветеранов отрасли за вклад в благополучие округа и экономическую стабильность на долгие десятилетия вперед», — говорится в сообщении. Дмитрий Артюхов отметил, что работа геологов является частью стратегии развития ЯНАО и регион продолжит поддерживать все усилия специалистов в этом направлении.

День геолога учрежден в 1966 году. Этот день считают своим профессиональным праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил специалистов и ветеранов геологии с 75-летием тюменской отрасли и Днем геолога. Он отметил важность их достижений для развития региона и всей страны.