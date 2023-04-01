01 апреля 2023
31 марта 2023
30 марта 2023

Губернатор Артюхов поблагодарил геологов за развитие Ямала

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Артюхов поблагодарил ветеранов отрасли за вклад в благополучие округа Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил геологов с профессиональным праздником и поблагодарил специалистов отрасли за вклад в развитие и благополучие Ямала. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«В социально-экономическом развитии региона важную роль играют геологи. Благодаря вашим усилиям и самоотверженности на Ямале создан мощный производственный комплекс, а автономный округ является лидером в производстве газа. Сердечно благодарю ветеранов отрасли за вклад в благополучие округа и экономическую стабильность на долгие десятилетия вперед», — говорится в сообщении. Дмитрий Артюхов отметил, что работа геологов является частью стратегии развития ЯНАО и регион продолжит поддерживать все усилия специалистов в этом направлении.

День геолога учрежден в 1966 году. Этот день считают своим профессиональным праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил специалистов и ветеранов геологии с 75-летием тюменской отрасли и Днем геолога. Он отметил важность их достижений для развития региона и всей страны.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил геологов с профессиональным праздником и поблагодарил специалистов отрасли за вклад в развитие и благополучие Ямала. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «В социально-экономическом развитии региона важную роль играют геологи. Благодаря вашим усилиям и самоотверженности на Ямале создан мощный производственный комплекс, а автономный округ является лидером в производстве газа. Сердечно благодарю ветеранов отрасли за вклад в благополучие округа и экономическую стабильность на долгие десятилетия вперед», — говорится в сообщении. Дмитрий Артюхов отметил, что работа геологов является частью стратегии развития ЯНАО и регион продолжит поддерживать все усилия специалистов в этом направлении. День геолога учрежден в 1966 году. Этот день считают своим профессиональным праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил специалистов и ветеранов геологии с 75-летием тюменской отрасли и Днем геолога. Он отметил важность их достижений для развития региона и всей страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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