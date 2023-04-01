В Перми хотят построить завод по производству комплектующих для авиастроения

В компании заявили, что уже изготовили опытные образцы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Ан-Инвест» планирует создавать на территории Перми комплектующие для авиастроения. По словам руководства, сейчас в качестве площадки для запуска производства рассматривается земельный участок по улице Новозвягинская, 57, где ранее располагалось паровозное депо. Однако у компании возникли трудности с разрешением на использование площадей.

«ООО „Ан-Инвест“ хочет начать производство комплектующих для авиастроения в Перми и уже заключило ряд договоров, изготовило опытные образцы. Сейчас осуществление деятельности на участке невозможно из-за того, что нет подходящего вида разрешения на использование. Для запуска требуется установление там территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (ПК-3)», — пояснил представитель компании в беседе с Business Class.

По сведениям издания, в профильную комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города поступило заявление от компании об установлении требуемой территориальной зоны на участке. Проект, исходя из важности, был направлен на публичные слушания.

По данным сервиса «СБИС», основной вид деятельности ООО «АН-Инвест» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Компания также работает еще по 12 направлениям. «АН-Инвест» была зарегистрирована 1 апреля 2014 года.

Ранее URA.RU писало, что пермский завод «ОДК-СТАР» в текущем году планирует увеличить выпуск систем автоматического управления двигателем ПД-8 для самолетов SuperJet. В марте проводились предварительные и квалификационные испытания.