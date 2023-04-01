В Екатеринбурге силовики проведут рейд во взысканию долгов

02 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Профилактическое мероприятие пройдет с 3 по 7 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские проведут мероприятие «Должник». В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что данный рейд проводится для взыскания долгов по административным штрафам. «В городе Екатеринбург в период с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического мероприятия „Должник“ по взысканию неоплаченных административных штрафов. Руководство УМВД по городу Екатеринбургу призывает граждан, имеющих неоплаченные штрафы, оплатить их в срок, во избежание негативных последствий. В случае неоплаты, взыскание пройдет в принудительном порядке службой судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве. В полиции рассказали, что количество лиц, имеющих задолженности по административным нарушениям в Екатеринбурге составляет 63 154 человека. «Общая задолженность данных граждан составляет 33,7 миллиона рублей», — добавили в отделении по связям со СМИ. Ранее URA.RU сообщало об оперативно-профилактическом мероприятии по выявлению должников по административным штрафам, которое пройдет в Каменске-Уральском (Свердловская область). К проведению рейда будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов.

В Екатеринбурге полицейские проведут мероприятие «Должник». В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что данный рейд проводится для взыскания долгов по административным штрафам. «В городе Екатеринбург в период с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического мероприятия „Должник“ по взысканию неоплаченных административных штрафов. Руководство УМВД по городу Екатеринбургу призывает граждан, имеющих неоплаченные штрафы, оплатить их в срок, во избежание негативных последствий. В случае неоплаты, взыскание пройдет в принудительном порядке службой судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве. В полиции рассказали, что количество лиц, имеющих задолженности по административным нарушениям в Екатеринбурге составляет 63 154 человека. «Общая задолженность данных граждан составляет 33,7 миллиона рублей», — добавили в отделении по связям со СМИ. Ранее URA.RU сообщало об оперативно-профилактическом мероприятии по выявлению должников по административным штрафам, которое пройдет в Каменске-Уральском (Свердловская область). К проведению рейда будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов.