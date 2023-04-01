01 апреля 2023
31 марта 2023

В Екатеринбурге силовики проведут рейд во взысканию долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., мвд, шеврон полиция россии
Профилактическое мероприятие пройдет с 3 по 7 апреля Фото:

В Екатеринбурге полицейские проведут мероприятие «Должник». В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что данный рейд проводится для взыскания долгов по административным штрафам.

«В городе Екатеринбург в период с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического мероприятия „Должник“ по взысканию неоплаченных административных штрафов. Руководство УМВД по городу Екатеринбургу призывает граждан, имеющих неоплаченные штрафы, оплатить их в срок, во избежание негативных последствий. В случае неоплаты, взыскание пройдет в принудительном порядке службой судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В полиции рассказали, что количество лиц, имеющих задолженности по административным нарушениям в Екатеринбурге составляет 63 154 человека. «Общая задолженность данных граждан составляет 33,7 миллиона рублей», — добавили в отделении по связям со СМИ.

Ранее URA.RU сообщало об оперативно-профилактическом мероприятии по выявлению должников по административным штрафам, которое пройдет в Каменске-Уральском (Свердловская область). К проведению рейда будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов.

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В Екатеринбурге полицейские проведут мероприятие «Должник». В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что данный рейд проводится для взыскания долгов по административным штрафам. «В городе Екатеринбург в период с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического мероприятия „Должник“ по взысканию неоплаченных административных штрафов. Руководство УМВД по городу Екатеринбургу призывает граждан, имеющих неоплаченные штрафы, оплатить их в срок, во избежание негативных последствий. В случае неоплаты, взыскание пройдет в принудительном порядке службой судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве. В полиции рассказали, что количество лиц, имеющих задолженности по административным нарушениям в Екатеринбурге составляет 63 154 человека. «Общая задолженность данных граждан составляет 33,7 миллиона рублей», — добавили в отделении по связям со СМИ. Ранее URA.RU сообщало об оперативно-профилактическом мероприятии по выявлению должников по административным штрафам, которое пройдет в Каменске-Уральском (Свердловская область). К проведению рейда будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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