Самолет из Нижневартовска приземлился в Москве со второй попытки

Самолет ушел на второй круг из-за постороннего предмета на взлетной полосе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Нижневартовска (ХМАО) в Москву при посадке вынужден был уйти на второй круг из-за посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«02.04.2023 в 07.01 (мск) район аэродрома Москва (Шереметьево). Рейс AFL1647 Нижневартовск — Москва (Шереметьево). Уход на второй круг воздушного судна <…> по команде диспетчерского пункта, ввиду наличия постороннего предмета на взлетно-посадочной полосе. Эксплуатант ПАО „Аэрофлот“», — говорится в сообщении.

После осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружен уплотнитель, который был оперативно удален. Воздушное судно благополучно приземлилось в 7:07.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута почти на сутки задерживается вылет самолета авиакомпании NordStar до Норильска. Причиной длительной задержки рейса стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.