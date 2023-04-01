01 апреля 2023
31 марта 2023

Самолет из Нижневартовска приземлился в Москве со второй попытки

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Самолет ушел на второй круг из-за постороннего предмета на взлетной полосе Фото:

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Нижневартовска (ХМАО) в Москву при посадке вынужден был уйти на второй круг из-за посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«02.04.2023 в 07.01 (мск) район аэродрома Москва (Шереметьево). Рейс AFL1647 Нижневартовск — Москва (Шереметьево). Уход на второй круг воздушного судна <…> по команде диспетчерского пункта, ввиду наличия постороннего предмета на взлетно-посадочной полосе. Эксплуатант ПАО „Аэрофлот“», — говорится в сообщении.

После осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружен уплотнитель, который был оперативно удален. Воздушное судно благополучно приземлилось в 7:07.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута почти на сутки задерживается вылет самолета авиакомпании NordStar до Норильска. Причиной длительной задержки рейса стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.

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Самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Нижневартовска (ХМАО) в Москву при посадке вынужден был уйти на второй круг из-за посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «02.04.2023 в 07.01 (мск) район аэродрома Москва (Шереметьево). Рейс AFL1647 Нижневартовск — Москва (Шереметьево). Уход на второй круг воздушного судна <…> по команде диспетчерского пункта, ввиду наличия постороннего предмета на взлетно-посадочной полосе. Эксплуатант ПАО „Аэрофлот“», — говорится в сообщении. После осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружен уплотнитель, который был оперативно удален. Воздушное судно благополучно приземлилось в 7:07. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута почти на сутки задерживается вылет самолета авиакомпании NordStar до Норильска. Причиной длительной задержки рейса стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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