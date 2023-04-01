Прокуратура в ЯНАО заинтересовалась очередями на парковке аэропорта Нового Уренгоя

Из-за некачественной настройки системы выдачи талонов посетители стоят в пробках и переплачивают за стоянку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по жалобам жителей из-за очередей на парковке аэропорта в Новом Уренгое (ЯНАО). По информации, размещенной в telegram-канале ведомства, некачественная работа системы автоматической выдачи талонов привела к пробкам на выезд и, соответственно, превышению бесплатного времени пребывания в парковочной зоне.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в социальной сети „ВКонтакте“ о ненадлежащей работе системы автоматической выдачи талонов для пользования парковочной зоной на привокзальной площади аэропорта г. Новый Уренгой, что привело к скоплению машин при выезде с парковки и взиманию платы по увеличенному тарифу. Транспортной прокуратурой проводятся проверочные мероприятия опубликованной информации на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении. В комментариях к посту, размещенному в соцсети «ВКонтакте», жители возмущаются, что из-за скопившейся пробки вынуждены платить 500 рублей за парковку.

Ранее сообщалось, что таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) не хотят возить людей в терминал аэропорта из-за платной парковки. За повторный заезд взимается плата в 200 рублей, хотя водителю необходимо просто высадить пассажира.