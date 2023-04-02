Губернатор Ростовской области сообщил об эвакуации на шахте «Обуховская» из-за задымления

На шахте запустили вентиляцию
На шахте «Обуховская» Ростовской области проводится эвакуация из-за задымления. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«ЧП на шахте „Обуховская“. Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс», — написал Голубев в своем telegram-канале.
По его словам, в шахте нет пострадавших и погибших. На место происшествия приехали горные спасатели.
Ранее СМИ написали, что на шахте «Обуховская» начался пожар. Сообщалось, что в забое находятся более 200 горняков.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!