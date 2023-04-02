Губернатор Ростовской области сообщил об эвакуации на шахте «Обуховская» из-за задымления

02 апреля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

На шахте запустили вентиляцию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На шахте «Обуховская» Ростовской области проводится эвакуация из-за задымления. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «ЧП на шахте „Обуховская“. Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его словам, в шахте нет пострадавших и погибших. На место происшествия приехали горные спасатели. Ранее СМИ написали, что на шахте «Обуховская» начался пожар. Сообщалось, что в забое находятся более 200 горняков.

На шахте «Обуховская» Ростовской области проводится эвакуация из-за задымления. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «ЧП на шахте „Обуховская“. Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его словам, в шахте нет пострадавших и погибших. На место происшествия приехали горные спасатели. Ранее СМИ написали, что на шахте «Обуховская» начался пожар. Сообщалось, что в забое находятся более 200 горняков.