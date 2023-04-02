Губернатор Ростовской области сообщил об эвакуации на шахте «Обуховская» из-за задымления

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
На шахте запустили вентиляцию Фото:

На шахте «Обуховская» Ростовской области проводится эвакуация из-за задымления. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«ЧП на шахте „Обуховская“. Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс», — написал Голубев в своем telegram-канале.

По его словам, в шахте нет пострадавших и погибших. На место происшествия приехали горные спасатели.

Ранее СМИ написали, что на шахте «Обуховская» начался пожар. Сообщалось, что в забое находятся более 200 горняков.

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На шахте «Обуховская» Ростовской области проводится эвакуация из-за задымления. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «ЧП на шахте „Обуховская“. Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его словам, в шахте нет пострадавших и погибших. На место происшествия приехали горные спасатели. Ранее СМИ написали, что на шахте «Обуховская» начался пожар. Сообщалось, что в забое находятся более 200 горняков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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