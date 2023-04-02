Губернатор Севастополя отреагировал на планы Киева переименовать город

Губернатор Севастополя назвал секретаря СНБО Украины «больным» из-за идеи переименовать город

02 апреля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к заявлениям «больных людей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложение секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переименовании Севастополя является идеей «больного человека». Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев. Смена названия является одним из этапов плана Данилова по захвату Крыма. «Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — заявил Михаил Развожаев ТАСС. Ранее Данилов предложил Верховной раде переименовать Севастополь. По его словам, смена названия якобы разорвет исторические ассоциации с городом русской воинской славы, сообщает деловое издание «Взгляд». До этого в СНБО предложили план по взятию Крымского полуострова. Среди этапов было переименование Севастополя в «Объект номер 6».

Предложение секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переименовании Севастополя является идеей «больного человека». Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев. Смена названия является одним из этапов плана Данилова по захвату Крыма. «Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — заявил Михаил Развожаев ТАСС. Ранее Данилов предложил Верховной раде переименовать Севастополь. По его словам, смена названия якобы разорвет исторические ассоциации с городом русской воинской славы, сообщает деловое издание «Взгляд». До этого в СНБО предложили план по взятию Крымского полуострова. Среди этапов было переименование Севастополя в «Объект номер 6».