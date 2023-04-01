Власти раскрыли подробности техногенного пожара в Курганской области

Пожарные тушили баню в Белозерском округе
На территории Белозерского округа (Курганская область) 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
«В селе Першино загорелась бревенчатая баня. Для тушения техногенного пожара привлекались силы и средства Першинского МПО и Белозерской 21-ПСЧ», — сообщили в группе администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте».
Предварительной причиной пожара считают нарушение правил эксплуатации электроприборов. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку по факту случившегося.
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