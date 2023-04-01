01 апреля 2023
31 марта 2023

Власти раскрыли подробности техногенного пожара в Курганской области

В Курганской области загорелась бревенчатая баня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные тушили баню в Белозерском округе Фото:

На территории Белозерского округа (Курганская область) 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«В селе Першино загорелась бревенчатая баня. Для тушения техногенного пожара привлекались силы и средства Першинского МПО и Белозерской 21-ПСЧ», — сообщили в группе администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте».

Предварительной причиной пожара считают нарушение правил эксплуатации электроприборов. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку по факту случившегося.

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На территории Белозерского округа (Курганская область) 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации. «В селе Першино загорелась бревенчатая баня. Для тушения техногенного пожара привлекались силы и средства Першинского МПО и Белозерской 21-ПСЧ», — сообщили в группе администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной пожара считают нарушение правил эксплуатации электроприборов. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку по факту случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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