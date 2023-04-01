Власти раскрыли подробности техногенного пожара в Курганской области

В Курганской области загорелась бревенчатая баня

02 апреля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Пожарные тушили баню в Белозерском округе Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории Белозерского округа (Курганская область) 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации. «В селе Першино загорелась бревенчатая баня. Для тушения техногенного пожара привлекались силы и средства Першинского МПО и Белозерской 21-ПСЧ», — сообщили в группе администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной пожара считают нарушение правил эксплуатации электроприборов. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку по факту случившегося.

На территории Белозерского округа (Курганская область) 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации. «В селе Першино загорелась бревенчатая баня. Для тушения техногенного пожара привлекались силы и средства Першинского МПО и Белозерской 21-ПСЧ», — сообщили в группе администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной пожара считают нарушение правил эксплуатации электроприборов. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку по факту случившегося.